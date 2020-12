Prymas Polski o pasterce. "Nie możemy nakładać ludziom obowiązku. Dyspensa jest wyjściem naprzeciw"

Na antenie Radia ZET prymas Polski abp Wojciech Polak został zapytany, czy katolicy w tym roku mogą nie przyjść na pasterkę. - Mając ograniczone limity miejsc w kościele, nie możemy nakładać ludziom obowiązku, że muszą uczestniczyć w eucharystii. Dyspensa jest wyjściem naprzeciw - powiedział duchowny. Zaznaczył, że dyspensa jest szczególnie adresowana do osób chorych, starszych, cierpiących, ale również tych, którzy z powodu obaw nie będą mogli uczestniczyć we mszy. Podkreślił, że można przychodzić do kościołów, ale należy przestrzegać limitów i ograniczeń, nie może być tłumów. Dodał, że można przyjść na mszę o innej godzinie.

I Stolica Apostolska, i KEP, i poszczególni biskupi, na czas Bożego Narodzenia otrzymaliśmy od papieża zgodę na to, że każdy ksiądz może odprawiać po cztery msze dziennie

- poinformował abp Wojciech Polak. - Zachęcam, żeby indywidualnie, nie w sposób zbiorowy, żebyśmy przychodzili na modlitwę do żłóbka. Dla wielu będzie to jedyna możliwość pomodlenia się w kościele - powiedział, zaznaczając jednak, że katolik, który osobiście nie uczestniczy we mszy podczas Bożego Narodzenia, ponieważ czuje lęk, nie popełnia grzechu.

"Nie liczymy co do jednego w kościołach"

Duchowny został zapytany także o to, czy limity osób w kościołach są rzeczywiście przestrzegane. - Nie liczymy co do jednego pewnie w kościołach, tak ściśle, ale rekomendujemy, zachęcamy i mówimy, żeby limity były przestrzegane. (...) Widzę w katedrze gnieźnieńskiej, kiedy jestem na eucharystii i myślę, że ta liczba osób nie była przekroczona - powiedział. Dodał, że jeśli jednak zdarzały się takie sytuacje, to były to "jakieś nieznaczne przekroczenia".