Press.pl: TVP chce obejść obostrzenia, żeby zorganizować koncert sylwestrowy

Zgodnie z zapowiedziami rządu od 28 grudnia do 17 stycznia obostrzenia związane z epidemią koronawirusa zostaną zaostrzone. W tym okresie zamknięte będą m.in. centra handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii oraz salonów z prasą i książkami), a także hotele. Ponieważ Polacy nadużywali "wyjazdów służbowych", baza noclegowa będzie dostępna jedynie dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych i ośrodków COS. W sylwestrową noc będzie obowiązywać także zakaz przemieszczania się. Z doniesień Press.pl wynika, że TVP ma zamiar obejść te i inne restrykcje, aby zorganizować Sylwestra Marzeń.

Sylwester w TVP. Tancerze zamiast widowni, artyści z noclegiem w Sarnówku

Koncert sylwestrowy TVP ma się odbyć w Ostródzie. Wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Golec uOrkiestra, Cleo oraz Zakopower. Rolę publiczności w amfiteatrze mają odgrywać tancerze, a osoby zaangażowane w całe przedsięwzięcie prawdopodobnie znajdą nocleg w należącym do telewizji publicznej ośrodku wypoczynkowym w Sarnówku, który jest oddalony od Ostródy o kilkadziesiąt kilometrów. Dziennikarze Press.pl zapytali publicznego nadawcę, jak zamierza zorganizować koncert w związku z planowanymi ograniczeniami, gdzie będą nocować ekipy telewizji i artyści, a także czy rolę publiczności odegra ok. 300 tancerzy, ale TVP nie udzieliła na nie odpowiedzi. Skontaktowali się także się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie.

- Z doniesień medialnych wiem, że taki koncert będzie w Ostródzie. Nikt do nas się nie zwracał o nic, z żadnym zapytaniem. Impreza w amfiteatrze będzie bez udziału publiczności, nie jest imprezą o charakterze masowym. Sądzę, że jakaś forma nadzoru będzie ze strony policji, być może z naszym udziałem. To jest niewykluczone - powiedział dziennikarzom pracownik sanepidu.

Krytyczne komentarze na temat organizacji Sylwestra Marzeń pojawiły się m.in. na Facebooku "Bądźmy razem. TVP".

Czy to przedsięwzięcie jest dopuszczalne w okresie pandemii!???? Są tu jacyś odpowiedzialni ludzie?!!? Jak można w czasach pandemii organizować takie"bale"??

Widzę, że tych to godzina policyjna i impreza do 5 osób nie obowiązuje

Oni wszystko mogą

- reagowali widzowie na wieść o koncercie sylwestrowym telewizji publicznej.

O tym, że Jacek Kurski zapowiedział szampańską zabawę sylwestrową, pisaliśmy 18 grudnia. Zrobił to w sposób, który zwrócił uwagę mediów.

- W tym roku Sylwester Marzeń musi się odbyć. Dlatego, że w tym roku miliony Polaków zostały skazane w wyniku pandemii na samoizolację. Wszyscy spędzą tego sylwestra w domach, przed telewizorami. W związku z tym tegoroczny Sylwester Marzeń w TVP to jest coś jak prąd, jak gaz, jak woda. Po prostu jesteśmy medium dostarczanym do każdego domu w Polsce. Jak jedzenie, jak powietrze. Nie można żyć bez Sylwestra Marzeń TVP. Więc on będzie wspaniały, bo jest nam potrzebny, jest tak upragniony przez ludzi - powiedział Kurski.