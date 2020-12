Niedziele handlowe 2020. Czy 27 grudnia sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe 2020. Czy 27 grudnia to niedziela handlowa?

Chociaż zdecydowano się między innymi na to, żeby 6 grudnia zrezygnować z zakazu handlu, to uczyniono to jedynie w drodze wyjątku. Wciąż obowiązująca ustawa decyduje o tym, że 27 grudnia nie jest niedzielą handlową. W związku z tym zamknięte będą między innymi sklepy wielkopowierzchniowe czy galerie. Gdzie będzie można zrobić zakupy? Ustawa przewiduje wyjątki w postaci otwartych również w niedzielę sklepów osiedlowych prowadzonych przez właściciela lub punktów handlowych na terenie lotnisk i dworców. Czynne będą też między innymi stacje benzynowe, kwiaciarnie, piekarnie, apteki i placówki pocztowe.

Niedziela handlowa. Kiedy kolejna?

W 2021 r. w zgodzie z ustawą o zakazie handlu w niedziele i święta przewidziano po raz kolejny jedynie siedem niedziel handlowych. Ich rozmieszczenie w ciągu całego roku jest podobne. Pierwsza wypada 31 stycznia 2021 r. Poparcie społeczne dla obowiązywania zakazu stale maleje. W ostatnich tygodniach mijającego roku występowały przeciwko niemu organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Obrony z kolei podjęła się NSZZ ''Solidarność''. Bardzo prawdopodobne, że dyskusja nad przywróceniem swobody handlu w niedziele i święta w 2021 r. rozgorzeje na nowo.

Koronawirus. ''Narodowa kwarantanna'' i zasady ostrożności podczas zakupów

Należy też pamiętać, że w związku z tzw. ''narodową kwarantanną'', od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązują nowe ograniczenia. W dalszym ciągu zamknięte pozostaną między innymi punkty gastronomiczne i baseny, siłownie. Kolejne obostrzenia będą dotyczyły funkcjonowania sklepów w galeriach handlowych, których większość będzie zamknięta, stoków narciarskich oraz hoteli nawet w przypadku, gdy ktoś chciałby z nich skorzystać w podróży służbowej. 31 grudnia obowiązuje zakaz przemieszczania się od godz. 19:00 do 6:00 1 stycznia.

Niezależnie od poziomu obostrzeń w trakcie robienia zakupów trzeba pamiętać o:

godzinach dla seniorów od poniedziałku do piątku między 10:00 a 12:00

zakrywaniu ust i nosa we wszystkich miejscach publicznych

dezynfekcji rąk lub robieniu zakupów w jednorazowych rękawiczkach

zachowywaniu dystansu społecznego (2 m) od innych kupujących

limitu klientów w sklepie na poziomie 1 osoby przypadającej na 15 m2