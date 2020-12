Baner przedstawia chłopca, który chowa twarz w dłoniach. Obok widnieje napis: "Kochany Mikołaju. Na święta chciałbym, żeby tata przestał na nas krzyczeć i bić mamusię". To nawiązanie tego, że Zakopane od około dekady odmawia przyjęcia uchwały antyprzemocowej. Tym samym jest jedyną gminą w Polsce, która jej nie uchwaliła.

REKLAMA

Jak podkreśla "Gazeta Krakowska" ostatni raz rada miasta odrzuciła uchwałę o przeciwdziałaniu przemocy kilka tygodni temu. - Uchwały nie zostały podjęte, albowiem nie uzyskały wymaganej liczby głosów oddanych w głosowaniu, którego ważność nigdy nie była kwestionowana. Każdorazowo radni, w tym ja, przewodniczący rady miasta głosowaliśmy w pełni świadomie i swobodnie, zgodnie ze swoimi przekonaniami - powiedział, jak cytuje "Gazeta Krakowska", Jan Gluc, przewodniczący rady miasta. Odniósł się także do baneru. - Mogę na to odpowiedzieć jedynie: nie czas, nie miejsce, brak rozeznania w temacie - stwierdził.

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Zakopane nie przyjmuje uchwały antyprzemocowej

Przypomnijmy, że radni Zakopanego wielokrotnie sprzeciwiali się przyjęciu lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar. Samorządowcy od lat twierdzą, że ustawa, na której opierają się twórcy programu, zagraża rodzinie, a konkretniej "jedności rodziny". Sprawa trafiła nawet do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ radni złożyli wniosek o stwierdzenie niezgodności zapisów ustawy z konstytucją. W kwietniu bieżącego roku TK po raz drugi odrzucił ich wniosek.

W październiku radni uznali, że po raz kolejny sprawę będą kierować do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie uzyskali odpowiedzi na trzy pytania, które brzmią: czy można odbierać dzieci bez wyroku sądowego, czy można zakładać Niebieską Kartę bez powiadomienia zainteresowanego, czy można zadania interdyscyplinarne powierzać stowarzyszeniom.

- Radni umywają ręce. Dla nich kobieta tylko do rodzenia się nadaje, a mąż może wszystko, wielki pan. I wielu chłopów na Podhalu wciąż ma takie podejście do rodziny jak w tym przysłowiu: "Jak się baby nie bije, to wątroba jej gnije" - mówiła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Maria Gruszkowa, prezeska Stowarzyszenia Obrony Praw Obywateli Powiatu Tatrzańskiego i choć wypowiedź ta pochodzi z 2014 roku, w Zakopanem wciąż sprzeciwiają się uchwale.

Beata Szydło gratulowała radnym: "Odważny naród"

O Zakopanem pisaliśmy na początku ubiegłego roku, kiedy rząd próbował znowelizować ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W jej myśl "jednorazowa" przemoc przestawała być przemocą, a stawała się nią, dopiero gdy dochodziło do niej wielokrotnie. Premier Mateusz Morawiecki odwołał wówczas ze stanowiska wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Bojanowską.

Jedną z osób, które miały doradzać ministerstwu podczas prac nad nowelizacją ustawy, był zastępca przewodniczącego zakopiańskiej rady miasta poprzedniej kadencji. Nie znalazł się tam przypadkiem - Bojanowska w 2016 roku zadeklarowała radnym Zakopanego, że powoła zespół, który opracuje zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (lub jej całkowite wycofanie) i zaprosiła przedstawiciela rady do prac w zespole.

Gdy planowane zmiany w prawie wyszły na jaw, Bojanowska wzięła winę na siebie, jednak jej "linia" nie była daleka od tej, którą prezentował rząd. Wiosną 2017 roku ówczesna premierka Beata Szydło chwaliła radnych Zakopanego na spotkaniu z nimi:

Muszę państwu przede wszystkim pogratulować, boście są odważni. No jedyny samorząd w całej Polsce, który się sprzeciwił. No ale Górale, wiadomo, jest naród odważny

W listopadzie na Giewoncie pojawił się baner Strajku Kobiet z napisem "Przemoc domowa to nie tradycja". Olbrzymi transparent z czerwoną błyskawicą zawisł na krótko na krzyżu w ramach akcji protestacyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. "Giewont zdobyty! Wydupcać z przemocą!" - poinformował później Strajk Kobiet Podhale. Do Prokuratury Rejonowej wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie.

Zawiadomienie do prokuratury ws. baneru Strajku Kobiet na krzyżu na Giewoncie