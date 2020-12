Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega: Wiatr do 8 stopni w skali Beauforta

Sztorm może pojawić się w północnej, centralnej i południowo-wschodniej części Bałtyku - ostrzega Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni. Wiatr południowo-wschodni do południowego wieczorem skręcający na zachodni może osiągnąć od 6 do 7, a w porywach nawet do 8 stopni w skali Beauforta.

Sztorm na Bałtyku. IMGW: Siła wiatru może osiągnąć 8 w skali Beauforta

Ostrzeżenie IMGW przed sztormem pozostanie aktualne przynajmniej do godz. 17:00 we wtorek 22 grudnia. Temperatura powietrza wyniesie około 7 stopni. Widzialność będzie w zakresie od dobrej do umiarkowanej. Synoptycy ostrzegają, że oprócz silnego wiatru, od zachodu mogą nadejść opady deszczu.

Dla południowej części Bałtyku, od wysokości Słupska do granicy polsko-niemieckiej, wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi wiatrami. Ostrzeżenie IMGW pozostanie aktualne przynajmniej do godz. 20:00 we wtorek 22 grudnia. Synoptycy prognozują, że wiatr może osiągną maksymalnie 7 stopni w skali Beauforta.

Prognoza ostrzeżeń IMGW. W wigilię mogą pojawić się silne wiatry i oblodzenia dróg

IMGW prognozuje, że w środę w niektórych regionach Polski mogą wystąpić silne wiatry i marznące opady deszczu, które doprowadzą do wydania ostrzeżeń meteorologicznych 1. stopnia. Silne wiatry będą doskwierać mieszkańcom województwa podkarpackiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego i śląskiego, gdzie dodatkowo może pojawić się gołoledź. Silny wiatr wystąpi przede wszystko w rejonach górskich. Może osiągnąć średnią prędkość od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach nawet do 70 km/h.

W wigilię Bożego Narodzenia, czyli w czwartek 24 grudnia, do ostrzeżeń o silnym wietrze na południu Polski mogą dołączyć ostrzeżenia 1. stopnia przed oblodzeniami w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Synoptycy prognozują miejscowy spadek temperatury poniżej 0 stopni, powodujący zamarzanie wody na powierzchniach dróg i chodników. Na zagrożonych terenach mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.