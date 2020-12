Zielona Góra. Wypadek na przejściu dla pieszych - kobietę odrzuciło na kilkadziesiąt metrów

Wypadek zarejestrowała kamera zamontowana przy ulicy Sienkiewicza w Zielonej Górze w województwie lubuskim. Niedaleko niej znajduje się oznakowane przejście dla pieszych. W piątek 18 grudnia doszło tam do dramatycznie wyglądającego wypadku.

Zobacz wideo Wypadek na oznakowanym przejściu dla pieszych w Zielonej Górze. Pieszą odrzuciło o kilkadziesiąt metrów

Wypadek na oznakowanym przejściu dla pieszych w Zielonej Górze. Pieszą odrzuciło o kilkadziesiąt metrów

41-letni kierowca samochodu osobowego z impetem wjechał na przejście dla pieszych, na którym potrącił będącą już w jego połowie kobietę. Siła uderzenia była tak duża, że 47-latka została odrzucona o kilkadziesiąt metrów. Na pomoc poszkodowanej od razu ruszyli świadkowie.

Jednym z nich był ratownik medyczny, który akurat znajdował się w okolicy i udzielił pieszej niezbędnej pomocy. Kobieta w ciężkim stanie, ze złamaniami nóg i poważnym urazem głowy, została przetransportowana do szpitala w Zielonej Górze.

Kierujący autem w chwili zdarzenia był trzeźwy. Funkcjonariusze zabrali mu prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Sprawa potrącenia pieszej prowadzona jest pod kątem wypadku drogowego przez policjantów i pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

"Ten materiał dobitnie pokazuje to, o co w codziennych przekazach walczą policjanci. Już nie tylko bezpośrednio biorący udział w działaniach kontrolo-pomiarowych, ale także ci, którzy bezustannie apelują w akcjach profilaktycznych o zachowanie ostrożności. Niechronieni uczestnicy muszą być otoczeni szczególną troską z uwagi na fakt, że w konfrontacji z samochodami mają małe szanse na wyjście z wypadku bez szwanku" - napisali w komunikacie funkcjonariusze. Policjanci zachęcają pieszych do noszenia elementów odblaskowych, dzięki czemu są lepiej widoczni na drodze.

