Parodia wizyty Trzech Króli w "Wiadomościach" TVP. Pokazano scenę z "Żywotu Briana"

W poniedziałek na niebie można było zobaczyć koniunkcję Jowisza i Saturna. Zapowiedź tego zjawiska zamieszczono w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP. - Niektórzy mówią, że to tegoroczna Gwiazda Betlejemska - powiedziała autorka materiału Kinga Kwiecień. Natomiast Robert Szaj z Fundacji Nicolaus Copernicus wyjaśnił, że w 6 roku p.n.e. doszło do trzech takich koniunkcji. - Wtedy urządziły na niebie istny taniec i być może właśnie te dwie planety dały sygnał mędrcom ze Wschodu, żeby podążyli do Betlejem - dodał. Następnie wypowiedział się ks. Paweł Antosiak, który podkreślił, że Gwiazda Betlejemska stała się symbolem narodzenia Jezusa Chrystusa.

REKLAMA

Zilustrować te wypowiedzi miała scena przyjścia Trzech Króli do Jezusa. W tym celu wykorzystano prześmiewczy fragment z filmu "Żywot Briana" grupy Monty Pythona, w którym m.in. królowie orientują się, że popełnili błąd i odbierają matce Briana podarowane jej dary.

Fragment sparodiowanej wizyty trzech króli u Jezusa mogli zobaczyć jedynie telewidzowie. W sieci, na stronie TVP, zamieszczono materiał Kingi Kwiecień już bez kontrowersyjnej sceny. Jednak zanim ją wycięto materiał pojawił się już w mediach społecznościowych. Można go zobaczyć poniżej:

"Gdybym nie zobaczył, to bym nie uwierzył"

Rozmodlone Wiadomości TVP na moje oko jako ilustrację 'gwiazdy betlejejemskiej' i epifanię, czyli przybycie Trzech Króli wykorzystują jajeczny 'Żywot Briana' Monthy Pythona. Niebywałe, Jacek Kurski jako Monty Python dobrej zmiany

- napisał na portalu społecznościowym dziennikarz "Gazety Wyborczej" Paweł Wroński i dodał: "Ordo Iuris pozew?".

Gdybym nie zobaczył, to bym nie uwierzył: 'Wiadomości TVP' ilustrują materiał o Gwieździe Betlejemskiej fragmentem z filmu 'Żywot Briana'

- skomentował z kolei Filip Skawiński, analityk Komisji Europejskiej.