Sylwester. Służby w gotowości. Mimo godziny policyjnej ludzie skrzykują się na "imprezę u Kaczora"

- Nawoływanie do takich zgromadzeń, nawet jeśli to może być żart, to w obecnej sytuacji zachowanie absolutnie nieodpowiedzialne. Wszelkie spędy stanowią teraz zagrożenie epidemiczne, terrorystyczne oraz ogólnego bezpieczeństwa - mówią osoby ze środowisk policyjnych w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Sylwester - służby szykują się na wypadek organizacji zgromadzeń. Planowana m.in. "impreza pod domem Kaczora"

Jak podaje dziennik, przedstawiciele służb porządkowych szykują się na wypadek organizowania zgromadzeń i imprez pod chmurką w sylwestra po godzinie 19. Wtedy - zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym we wtorek 22 grudnia rano - ma obowiązywać tzw. godzina policyjna, czyli zakaz przemieszczania się od godz. 19 do godz. 6 następnego dnia. Wyjście z domu poza zaspakajaniem ważnych potrzeb życiowych (i kilku innych wyjątków - m.in. dotyczących wykonywania obowiązków służbowych) ma grozić mandatem - konstytucjonaliści wskazują, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzania takiego ograniczania. Z kolei rząd przekonuje, że "obowiązuje ustawa pozwalająca na wprowadzanie ograniczeń w stanie epidemii".

Rządowe rozporządzenie do 17 stycznia zakazuje też działalności dyskotek i klubów nocnych a dodatkowo wprowadza całkowity zakaz zgromadzeń (z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia; wyjątkiem są zebrania służbowe oraz imprezy i spotkania do 5 osób w domu organizatora). Jednak już teraz w internecie pojawiają się doniesienia o imprezach plenerowych i nieformalnych zgromadzeniach o charakterze politycznym - na Facabooku popularnością cieszy się m.in. wydarzenie pod nazwą "impreza u Kaczora", organizowana pod domem Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Inne z wydarzeń jest organizowane pod Pałacem Prezydenckim. Chętnych są tysiące osób.

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że służby nie są pewne, czy te i inne zgromadzenia faktycznie się odbędą, ale szykują się na wypadek, gdyby tak było. - Nawoływanie do takich zgromadzeń, nawet jeśli to może być żart, to w obecnej sytuacji zachowanie absolutnie nieodpowiedzialne - mówi w rozmowie z dziennikiem policyjne źródło.

