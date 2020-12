Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od północy 22 grudnia do 6 stycznia w Polsce obowiązuje zakaz lądowania samolotów w Wielkiej Brytanii. W TVP Info prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. epidemii koronawirusa, był pytany, czy rząd nie powinien wprowadzić obowiązkowej kwarantanny dla osób, które przylecą jeszcze przed zakazem.

REKLAMA

- Trwa dyskusja na ten temat, czy nie zrobić kwarantanny tym biedakom, a na pewno powinni iść pod tzw. nadzór sanitarno-epidemiologiczny - powiedział Horban. Doradca premiera podkreślił, że działa "bardzo dobry system identyfikacji pasażerów". - To, że dzisiaj zrobimy pasażerowi badanie i powiemy, że nie ma wirusa, to nie oznacza, że wirusa nie będzie miał za tydzień. Okres wylęgania się, kanonicznie, jest od trzech do 14 dni - podkreślił.

Andrzej Horban o mutacji koronawirusa: Zaczyna się łatwiej przenosić

Prof. Horban mówił o nowym szczepie koronawirusa, który wykryto m.in. Wielkiej Brytanii. - Ta mutacja powoduje, że wirus w pewnym sensie dostosowuje się, ma większe szanse transmisji, dlatego, że wypiera wirusy, które są trudniej transmitowane. Ten się zaczyna łatwiej przenosić. Często jest tak, że na szczęście ta łatwość przenoszenia nie towarzyszy wzrostowi zjadliwości, często jest to wirus mniej zjadliwy - powiedział.

Zobacz wideo Waldemar Pawlak: Każdy zainteresowany powinien mieć szybki dostęp do szczepionki

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, poinformował w poniedziałek po południu, że ok. 700 osób po powrocie z Wysp zgłosiło się po zlecenie na test. Jakub Krupa, b. korespondent PAP w Wielkiej Brytanii, ocenił, że te 700 osób stanowi "może 10 proc. tych, którzy przylecieli tylko w niedzielę".

Andrusiewicz w rozmowie z PAP podkreślił, że testy są darmowe. Aby dostać zlecenie na badanie, należy zadzwonić na infolinię inspekcji sanitarnej (+48 22 25 00 115). Nie jest potrzebny dokument potwierdzający powrót zza granicy, wystarczy sama deklaracja.