Prognoza pogody na Boże Narodzenie. Czy tegoroczne święta będą białe?

Orientacyjna prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia została opublikowana na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozują, że tegoroczną Wigilię poprzedzą dni deszczowe i pochmurne, ale już 24 grudnia pogoda zacznie zmieniać się na zimową.

"Wigilia Bożego Narodzenia przyniesie już symptomy zmiany aury na zimową, jednak póki co, jedynie na północy kraju. Tam opady deszczu przechodzić będą w ciągu dnia w deszcz ze śniegiem. W całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 2°C, 4°C na północy, około 7°C w centrum, do 12°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie już przeważnie słaby" - przewidują meteorolodzy.

Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia. Z dnia na dzień coraz bardziej zimowo

W piątek 25 grudnia, a więc w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, możemy spodziewać się bardziej zimowych warunków pogodowych. W przeważającej części kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a deszcz odnotujemy tylko na południu Polski. Temperatura będzie wahać się od 1°C na północnym wschodzie do 6°C nad morzem. Wzmożony wiatr będzie potęgował uczucie chłodu.

Drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli sobota 26 grudnia, będzie najbardziej zimowym dniem tegorocznych świąt.

"Sobota może przywitać nas niewielką pokrywą śnieżną w całej Polsce, która w ciągu dnia może jeszcze przyrastać, ponieważ przez całą sobotę miejscami padać będzie przelotny śnieg. Po nocy z ujemną temperaturą (na ogół od -5°C do -1°C), w dzień temperatura maksymalna od -2°C na Podhalu, 0°C na północnym wschodzie, do 2°C na zachodzie i północy. Najcieplej na Pomorzu do 4°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni" - czytamy w komunikacie IMGW.