Pogoda na dziś - wtorek 22 grudnia. Intensywne opady deszczu w całym kraju

Zobacz wideo Wał fenowy, niezwykłe zjawisko nad Tatrami

We wtorek deszcz będzie padał w całym kraju. Najbardziej intensywnych opadów należy spodziewać się w zachodniej i południowej Polsce.

REKLAMA

Temperatura. Dziś od 2 do 10 stopni

Najniższa temperatura zapowiadana jest w województwie podlaskim, gdzie będą 2 stopnie. Dwa stopnie więcej czekają mieszkańców Olsztyna, Lublina, Kielc i Rzeszowa. 5 stopni pokażą termometry w województwie małopolskim, a 6 stopni w województwach śląskim, opolskim, mazowieckim i pomorskim. Od 7 do 8 stopni będzie w Łodzi i Bydgoszczy. We Wrocławiu i Szczecinie prognozowana jest temperatura do 9 stopni. Najcieplejszy dzień i 10 stopni przewidywany jest w województwach lubuskim i wielkopolskim.

Pogoda na dziś - wtorek 22 grudnia. gazeta.pl

Opady. Intensywny deszcz w całym kraju

W całym kraju spodziewane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. W nocy z poniedziałku na wtorek nad Polskę zacznie nadciągać front, który przeniesie bardzo intensywne opady. W pierwszej części dnia obejmie on regiony do granic województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i śląskiego, a później pojawi się już w całym kraju. Najdłużej deszcz utrzyma się w południowych województwach. W województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim możliwe są również opady deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie umiarkowany i silny. W porywach może wiać od 40 do nawet 70 kilometrów na godzinę na południu kraju.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.

Gdynia. Niedowidzący pies przeszedł 30 kilometrów, by wrócić do domu