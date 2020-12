Pogoda na dziś - poniedziałek 21 grudnia. Ostrzeżenia IMGW we wschodniej i południowej Polsce

W poniedziałek najchłodniej będzie na wschodzie kraju. Na zachodzie natomiast termometry pokażą maksymalnie do sześciu stopni w ciągu dnia.

Temperatura. Najchłodniej w północno-wschodniej Polsce

Najniższa temperatura, do 2 stopni, zapowiadana jest w Olsztynie i Białymstoku. Jeden stopień więcej przewidywany jest w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. 4 stopnie pokażą termometry w Gdańsku, Poznaniu i Rzeszowie. Do 5 stopni będzie w województwach łódzkim, opolskim i lubuskim. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Szczecina i Wrocławia. Tam do maksymalnie 6 stopni.

Pogoda na dziś - poniedziałek 21 grudnia. gazeta.pl

Opady. Duże zachmurzenie przez większą część dnia

W pierwszej części dnia pogodnie będzie w centralnej i południowej Polsce. Później jednak zacznie się chmurzyć na obszarze całego kraju, a pod wieczór rozpogodzenia prognozowane są ponownie w zachodnich województwach. W pierwszej części dnia deszcz spodziewany jest w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Później, lokalnie może padać też w województwach warmińsko-mazurskim, łódzkim i w części Mazowsza. W nocy z poniedziałku na wtorek od zachodu zacznie nadciągać rozległy, deszczowy front. Wiatr słaby, do 25 kilometrów na godzinę, jednak w nocy zacznie się wzmagać do umiarkowanego.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW wydało alerty dla dziewięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i we wschodnich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Alerty obowiązują do godziny 9.

