Ruda Śląska. 29-latek czterokrotnie ugodził nożem swoją byłą partnerkę. Zabrał ją śmigłowiec LPR

Policja została poinformowana o zdarzeniu w niedzielę po godz. 14. Jak mówił w TVN24 asp. szt. Arkadiusz Ciozak z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, poszkodowana kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez byłego partnera przed jednym ze sklepów.

Ruda Śląska. 29-latek czterokrotnie ugodził nożem swoją byłą partnerkę

Kobietę zabrał do katowickiego szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W zatrzymaniu sprawcy pomógł brat napastnika. Jak informuje funkcjonariusz, 29-letni sprawca "został ujęty przez swojego brata i przekazany policjantom".

U 29-latka stwierdzono 0,8 promila alkoholu we krwi. Trafił do policyjnego aresztu. Na poniedziałek planowane jest doprowadzenie do prokuratury.

Portal Rudaslaska.com.pl podaje, że ranna kobieta ma 34 lata. Jej dokładny stan nie jest znany.

Przemoc domowa - szukasz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.