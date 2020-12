Jaka pogoda w Wigilię? Ciepło, ale drugiego dnia świąt możliwy przełom. "20 procent szans na śnieg"

Najbliższe dni zapowiadają się pochmurnie - IMGW ostrzega, że do niedzieli nad Polską będą się unosiły mgły, które ograniczą widoczność do 100 metrów i znacznie pogorszą warunki na drogach. Również poniedziałek 21 grudnia zapowiada się pochmurnie - będzie dość ciepło, od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie.

Pogoda w święta i Wigilię. Będzie ciepło, ale może spaść śnieg z deszczem

A jaka pogoda jest zapowiadana na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia? Z prognoz synoptyków wynika, że czwartek 24 grudnia będzie we wszystkich regionach Polski dość ciepły - termometry pokażą powyżej zera, a najcieplej będzie w południowej południowo-zachodniej części kraju - tam termometry pokażą do 9 stopni Celsjusza.

W pozostałych regionach będzie w Wigilię nieco chłodniej. Jak wynika z prognoz portalu Windy.com, w Warszawie i Łodzi spodziewane są 4 stopnie Celsjusza, w Gdańsku 4 stopnie, a w Olsztynie i Bydgoszczy - 2 stopnie. Przewidywane są także opady śniegu z deszczem.

25 grudnia pogoda będzie bardzo podobna do tej w Wigilię - termometry również pokażą temperatury powyżej zera. Przełom pogodowy ma za to przynieść drugi dzień świąt - wówczas, jak wynika z prognoz, nad Polskę nadciągnie zimniejszy front, który przyniesie ochłodzenie.

Na południu i w środkowej Polsce termometry pokażą temperatury poniżej zera (-2 w Rzeszowie, -1 w Warszawie i Lublinie) - niewiele cieplej będzie w pozostałych regionach kraju. Również prognozowany jest deszcz ze śniegiem, powieje też silniejszy wiatr.

IMGW w podawanych przez siebie komunikatach podaje, że "w święta jest 20 procent szans na śnieg", a opady "z każdym dniem po Wigilii są bardziej prawdopodobne".

Z pewnością możemy stwierdzić, że nadchodzące święta Bożego Narodzenia nie będą tak chłodne jak te w 2002 roku, które były najchłodniejsze w ostatnim 30-leciu. Wówczas temperatura minimalna na wschodzie kraju spadła poniżej -25°C (26.12.2002). Jednocześnie najprawdopodobniej nie będą one aż tak ciepłe, jak w 2015 roku, gdy temperatura powietrza w woj. dolnośląskim przekroczyła 16°C.

Na początku przyszłego tygodnia prognozy będą się stabilizować, wówczas synoptycy IMGW-PIB przekażą precyzyjną informację o pogodzie na święta

- informuje IMGW.