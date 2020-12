"Drastycznie" skrócone szkolenia policjantów. "Zupełnie zniknęło doskonalenie strzeleckie"

Zobacz wideo Policja tłumaczy się z użycia gazu wobec posłanki. Śmiszek: To jest kpina

O "drastycznym" skróceniu kolejnych szkoleń w policji informuje RMF FM. Stacja podaje, że oprócz skrócenia kursu podstawowego z powodu epidemii, obcięto też program stacjonarnego kursu zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dotychczas taki kurs obejmował 648 godzin zajęć w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Skrócono go do 370 godzin. To oznacza, że po około półtora miesiąca szkolenia można przystąpić do egzaminów, które dają możliwość zastania oficerem.

RMF FM wylicza, że o ponad połowę (do 28 godzin) skrócono program nauki nt. przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe obcięto z 40 do 24 godzin. Całkowicie usunięto 24 godziny doskonalenia strzeleckiego.

Wcześniej stacja informowała, że o około połowę skrócono podstawowy kurs dla policjantów i teraz trwa on nieco krócej, niż szkolenie dla strażników miejskich.

Na przykład program "Historia Policji, prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta oraz problematyka korupcyjna i antydyskryminacyjna" trwa 6 godzin.