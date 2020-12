Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów udzieliła w środę zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie prezbiterom na odprawianie czterech mszy św. w następujących dniach: 25 grudnia (Narodzenie Pańskie), 1 stycznia (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) i 6 stycznia (Objawienie Pańskie).

REKLAMA

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował z kolei na czwartkowej konferencji, że od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce będzie obowiązywała narodowa kwarantanna. Będzie to oznaczało m.in. zamknięcie hoteli, stoków narciarskich oraz ograniczenia w działalności galerii handlowych (otwarte pozostaną sklepy spożywcze, sklepy z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe). Jednocześnie ogłosił również przedłużenie do 17 stycznia ograniczeń w liczbie osób uczestniczących w nabożeństwach - to maksymalnie jedna osoba na 15 m2.

Duchowni będą mogli odprawić więcej mszy. Decyzja podyktowana pandemią

Rada Stała KEP apeluje o większą liczbę nabożeństw

"Wobec utrzymanych przez władze sanitarne w kraju obostrzeń dotyczących limitów osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach, Rada Stała apeluje, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych Mszy św. zwłaszcza w wyżej wymienionych dniach" - czytamy w komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z czwartkowego posiedzenia, które odbyło się online.

"Pozwoliłoby to uczestniczyć w Eucharystii większej liczbie wiernych w niedziele, a szczególnie, w tych wyjątkowo ważnych dla katolików świętach" - stwierdziła Rada Stała.

"Równocześnie Rada Stała zachęca duszpasterzy i wiernych świeckich do radosnego przeżywania okresu Bożego Narodzenia, a także dziękowania Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane w mijającym roku oraz prośby o błogosławieństwo Boże na Nowy 2021 Rok, przy zachowaniu przepisów sanitarnych związanych zwłaszcza z Sylwestrem 2020 roku" - zaznaczono.