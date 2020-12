Członkowie komisji bibliotecznej przy KRS zarobili ponad 16 tys. zł. To więcej niż budżet na książki

Radio RMF FM dotarło do protokołów komisji bibliotecznej działającej przy nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. Okazuje się, że członkowie komisji za udział w pięciu posiedzeniach - od lipca do listopada - zarobili łącznie 16 439 zł, przy czym roczny budżet na zakup książek do biblioteki KRS jest o ponad tysiąc złotych niższy i wynosi 15 tys. zł.

"Wszystkie posiedzenia odbyły się poza obradami plenarnymi, dzięki czemu uczestnicy mogli pobierać dodatkowe diety" - ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski.

Komisja biblioteczna przy KRS. Ponad 16,4 tys. zł dla członków

Po 4 835 zł zarobili sędziowie KRS Maciej Nawacki, Dariusz Drajewicz i Jędrzej Kondek. Sędzia Maciej Mitera i senator Krzysztof Kwiatkowski uczestniczyli jedynie w pierwszym posiedzeniu, w związku z czym wypłacono im 967 zł.

W trakcie posiedzeń członkowie komisji rekomendowali m.in. zakup książek autorstwa sędziego Drajewicza, również członka komisji. Uczestnicy zdecydowali również, że i w przyszłym roku księgozbiór biblioteki powiększy się o publikacje obecnych członków KRS.