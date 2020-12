Jeden prezent więcej: Ludzie Gazeta.pl mówią, jak pomagają w tym roku

Materiał jest częścią akcji “Jeden prezent więcej”, podczas której namawiamy Czytelniczki i Czytelników do wsparcia jednym przelewem dowolnej inicjatywy, która niesie pomoc innym. Przeczytaj, dlaczego warto.

Agnieszka Siuzdak-Zyga, Dyrektorka Pionu Internet: Od dwóch lat co miesiąc wspieram GiveDirectly i tak będzie też w grudniu. Czemu właśnie ta organizacja? Bo dzięki niej gotówka trafia wprost do potrzebujących, prowadzi badania, jak bezpośredni transfer pieniędzy wpływa na społeczności, które je otrzymują, i polecał ją profesjonalny znawca tematu - filozof i etyk, Peter Singer.

Agnieszka Siuzdak-Zyga archiwum prywatne

Aleksandra Długołęcka, Weekend.Gazeta.pl: Agnieszkę spotkałam raz na sylwestrowej domówce u mojej serdecznej koleżanki. Obie pracowały wtedy biurko w biurko, obie także starały się o dziecko. Agnieszka długo czekała na zajście w ciążę i urodzenie wymarzonej córeczki. Udało się! Niestety, dosłownie miesiąc temu, w listopadzie 2020 roku, w środku szalejącej pandemii okazało się, że ośmiomiesięczna córka Agnieszki - mała Marysia - ma złośliwy nowotwór: siatkówczaka obu oczu. Jestem mamą i wiem, że w przypadku dzieci walczyłabym o ich zdrowie jak lwica. W tym przypadku można wspomóc walkę rodziców, i pomóc Marysi, dokładając się do jej leczenia.

Aleksandra Długołęcka archiwum prywatne



Magdalena Lamch, UX/Graphic Designer: W tym roku wsparłam Fundację Świętego Mikołaja. Pieniądze trafią do zdolnego ucznia/uczennicy w wieku szkolnym w trudnej sytuacji materialnej. Pandemia i nadchodzący kryzys nie powinny odebrać dzieciakom możliwości rozwoju własnych pasji. To takie ważne!

Magdalena Lamch archiwum prywatne

Beata Oneksiak, Plotek.pl: Jeden prezent więcej przekazuję na rzecz fundacji DKMS. Będąc jej wolontariuszką, zobaczyłam, jak ogromną pracę wykonuje cały zespół. Poznałam też ludzi, którym fundacja pomogła i widziałam radość, gdy okazało się, że znaleziono "bliźniaka genetycznego". Dzięki nawet najmniejszej wpłacie fundacja może przebadać następnych potencjalnych dawców, co w efekcie może kolejnym osobom uratować życie.

Beata Oneksiak archiwum prywatne

Anna Jeżak, Biuro Reklamy: Co roku wspieram fundację "Mam marzenie", ponieważ wierzę, że spełniając nawet najmniejsze marzenie dziecka, można dzięki temu obudzić w nim wiarę w to, że wszystko, czego pragnie, jest możliwe do spełnienia! To właśnie w dzieciach nieustannie tkwi potencjał na lepszą przyszłość naszego świata. Niech ich serca będą wypełnione nadzieją, radością, ale przede wszystkim miłością i wiarą w to, że nie ma rzeczy niemożliwych!

Anna Jeżak archiwum prywatne

Małgorzata Korecka, Koordynator Zespołu Projektantów i Grafików: Wystawiłam na 'allegro charytatywnie' kilka przedmiotów. Sprzedaż zasiliła Fundację dla Zwierząt Argos, która prowadzi Ośrodek Koteria. Lubię aukcje charytatywne, bo zyskuje i osoba/organizacja potrzebująca pomocy jak i darczyńca. Win-win situation. Koty i inne zwierzęta, są bardzo bliskie mojemu sercu (można nawet powiedzieć, że wolę zwierzaki od ludzi:)). Trzeba wspierać naszych braci mniejszych!

Małgorzata Korecka archiwum prywatne

Paula Zalewska, Redakcja Lifestyle: Trochę jest mi wstyd, bo rzeczywiście dopiero w okolicy Świąt budzi się we mnie większa potrzeba pomagania. Jednak niezależnie od pory roku i skuteczności marketingu, czuję, że wyjątkowo dużo uwagi i wsparcia potrzebują dzieci i osoby starsze. Ciężki los bezbronnych maluchów chwyta mnie za serce, podobnie osamotnienie kochanych staruszków, którzy zostali bez wsparcia rodzin. W tym roku wspierałam inicjatywę "Posiłek dla Seniora", hospicja dziecięce, jak i różne zrzutki na leczenie dzieci, które można znaleźć np. na zrzutka.pl lub siepomaga.pl. Nie chcę podawać konkretnych potrzebujących, bo wyobrażam sobie, że każdy z nich równie mocno liczy na wsparcie. Działajmy zgodnie z własnym sumieniem.

Paula Zalewska archiwum prywatne

Marta Zagrajek, specjalistka UOM/TIP: Cały rok wspieram akcję "Budujemy psią wioskę" odkładając co miesiąc niewielką kwotę na ich rzecz. Dla mnie to kilka kaw mniej w miesiącu, dla nich to o jedną karmę więcej. Oprócz tego, w tym roku postanowiłam wesprzeć rodzinę w ramach Szlachetnej Paczki. Dlaczego? Postawili tym razem na osoby starsze, które często żyją zupełnie samotnie, bez możliwości pomocy z zewnątrz. Dlaczego pomagam? Myślę, że dojrzałam. Od wielu lat dawanie prezentów sprawia mi większą frajdę niż ich otrzymywanie. Dopiero w pewnym momencie życia to rozumiemy bardziej i warto uczyć tego nasze dzieci i naszych bliskich. Uśmiech i radość osób, którym pomagamy, potrafi być znacznie bardziej budująca dla nas niż najdroższy prezent.

Marta Zagrajek archiwum prywatne

Rafał Madajczak, Dział Rozwoju Marki: Wesprę pomagające samotnym seniorom Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, bo nigdy za mało wsparcia dla osób, które na liście znajomych na Facebooku - gdyby z niego korzystały - nie miałyby dziś nikogo i nikt im nie wysłałby nawet sztampowych rymowanek z życzeniami.

Rafał Madajczak archiwum prywatne