Zakaz przemieszczania się w Sylwestra nie obejmie wszystkich. Rząd planuje kilka wyjątków

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że w poniedziałek 28 grudnia rozpocznie się trzytygodniowa kwarantanna narodowa. Prócz obowiązujących dotychczas restrykcji, pojawią się w tym czasie nowe obostrzenia.

Zamknięte będą hotele, również dla osób podróżujących w celach służbowych. Wyjątki uprawniające do pobytu w hotelu będą ograniczone do minimum. Do 17 stycznia zamknięte będą także stoki narciarskie. Nieczynne pozostaną również galerie handlowe, oprócz sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym sklepów spożywczych i drogerii. Otwarte będą również m.in. księgarnie.

Koronawirus. Czy w sylwestra będzie można poruszać się między miastami?

Wszystkie osoby, które od 28 grudnia do 17 stycznia przyjadą do Polski transportem zorganizowanym, czyli na przykład autokarem, busem bądź samolotem, zostaną objęte obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny.

Ograniczenia w przemieszczaniu się w Sylwestra

Na przełomie roku będą wprowadzone czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się. Adam Niedzielski poinformował, że "zakaz i ograniczenie" przemieszczania się będzie obowiązywał w Sylwestra od godziny 19:00 do godziny 6:00 w Nowy Rok.

Ponadto w celu ograniczenia mobilności i zgromadzeń, w noc sylwestrową będzie obowiązywał także limit liczby osób, które mogą przebywać w jednym domu lub mieszkaniu. Poza domownikami może w nim przebywać pięć osób, które tam nie mieszkają. Minister podkreślał, że wprowadzenie tej zasady służy ograniczeniu transmisji wirusa.

Jak wyjaśniał w piątek w TVN24 rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz, zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową będzie miał pewne wyjątki. Jednym z nich będą obowiązki służbowe, przy czym nie jest wykluczone, że policyjny patrol będzie wymagał od takiej osoby odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy.

- Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się, więc wyjść poza dom możemy tylko w określonych sytuacjach, a więc w celu zaspokojenia potrzeb życiowych czy do pracy. Oczywiście możemy wyjść na zamknięte podwórko, jeśli takie posiadamy, ale nie powinniśmy się pojawiać w przestrzeni publicznej - mówił Andrusiewicz

- W zbiorze uzasadnionych potrzeb mieszczą się również takie sytuacje jak: udanie się do apteki czy pilna wizyta u starszych, schorowanych rodziców - dodał.

Jak poinformowało z kolei RMF FM, będzie również możliwe wychodzenie z psem na spacer.