Pogoda na tydzień [21-27 grudnia]. Opady śniegu mogą pojawić się dopiero w weekend

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Ciepły początek tygodnia

W poniedziałek (21 grudnia) należy spodziewać się temperatury powyżej zera w całej Polsce. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry mogą pokazać do 6 stopni Celsjusza. W ciągu dnia w całej Polsce będą występować zachmurzenia. Niewielkie przejaśnienia możliwe są tylko w województwie dolnośląskim. Wieczorem w województwie pomorskim i zachodniopomorskim pojawią się opady deszczu.

REKLAMA

We wtorek w południowej, centralnej i wschodniej Polsce pojawią się opady deszczu. W ciągu dnia nie prognozuje się przejaśnień. Cała Polska pozostanie w zasięgu intensywnych zachmurzeń. Temperatura wzrośnie w porównaniu do poniedziałku na wschodzie i południu Polski. Słupki rtęci we Wrocławiu i Opolu mogą podskoczyć nawet do 9 stopni.

W środę w całej Polsce będzie pochmurno i wilgotno. Uciążliwe opady deszczu pojawią się na wschodzie, w centralnej części kraju oraz w województwie lubuskim i opolskim. Synoptycy prognozują, że w ciągu dnia najniższą temperaturę zanotują termometry w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie będzie maksymalnie 3 stopnie. Najwyższą temperaturę w kraju pokażą niezmiennie termometry na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu może być nawet 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na czwartek i piątek. W wigilię nie spadnie śnieg

W wigilię Bożego Narodzenia na zachodzie kraju pojawią się niewielkie przejaśnienia, które w ciągu dnia będą się przemieszczać w kierunku centralnej Polski. Obecne prognozy nie wskazują na to, aby w święta spadł śnieg. Pojawią się za to opady deszczu, które będą doskwierać mieszkańcom województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Najwyższą temperaturę pokażą termometry we Wrocławiu (9 stopni), a najniższą w Gdańsku i Olsztynie (5 stopni).

W piątek dojdzie do ochłodzenia. Na temperaturę poniżej zera mogą jednak liczyć wyłącznie mieszkańcy rejonów górskich. Najcieplej będzie w Warszawie, gdzie termometry pokażą 4 stopnie. Chłodne powietrze w końcu zawita do południowo-zachodniej Polski. W województwie śląskim, opolskim i dolnośląskim temperatura może spaść nawet do 1-2 stopni. W tych regionach oraz na południu Wielkopolski można spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem.

Pogoda na weekend. W sobotę śnieg, w niedzielę ocieplenie

W sobotę utrzyma się niska temperatura. W godzinach porannych termometry niemal w całej Polsce mogą pokazać minus 1 stopień Celsjusza. Cieplej będzie tylko w województwie lubskim i w zachodnich powiatach Wielkopolski, gdzie temperatura nie powinna spaść poniżej zera. W pasie ciągnącym się od Bydgoszczy aż do województwa podkarpackiego synoptycy prognozują opady śniegu. Biały puch pojawi się również w Małopolsce i na Mazurach.

W niedzielę dojdzie do ocieplenia. Termometry w zachodniej i centralnej części Polski pokażą 4-5 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w północno-wschodniej Polsce, gdzie miejscami temperatura może spaść nawet do zera. Synoptycy prognozują, że w godzinach porannych na północy Polski wystąpią opady śniegu. Po południu możliwe są opady deszczu w Szczecinie i Koszalinie.