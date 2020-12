Rzecznik ministerstwa twierdzi, że można strzelać fajerwerkami z balkonu. Straż przed tym ostrzega

Nie przewidujemy możliwości korzystania z fajerwerków, wystrzałowego sylwestra. Oczywiście, jeżeli zrobimy to na balkonie albo własnych podwórku, mamy do tego prawo - powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia

Przed odpalaniem fajerwerków m.in. z balkonów stanowczo przestrzega straż pożarna

"Żeby fajerwerki i petardy stały się bezpieczną atrakcją, (...) nie odpalaj ich z balkonów, tarasów ani okien" - brzmi jedna z zasad opracowanych przez Państwową Straż Pożarną i zamieszczonych na rządowej stronie

W czwartek minister zdrowia ogłosił, że w sylwestra zostaną wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się 31 grudnia od godz. 19:00 do godz. 6:00 następnego dnia - 1 stycznia. "Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu" - czytamy w komunikacie na stronie rządu.

REKLAMA

Andrusiewicz o fajerwerkach

W piątek podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz został zapytany o to "co grozi jeśli ktoś pójdzie wystrzelić fajerwerki po godz. 19:00". - Po godz. 19:00 w sylwestra aż do godz. 6:00 w Nowy Rok obowiązuje ograniczenie w poruszaniu się, tzn. powinniśmy wtedy przebywać w naszych domach. Nie przewidujemy możliwości korzystania z fajerwerków, wystrzałowego sylwestra. Oczywiście, jeżeli zrobimy to na balkonie albo własnym podwórku, mamy do tego prawo. Jednak w przestrzeni publicznej ograniczamy naszą aktywność - powiedział rzecznik resortu.

Warto zwrócić szczególną uwagę na to zdanie wypowiedziane w kontekście fajerwerków przez Andrusiewicza: "Oczywiście, jeżeli zrobimy to na balkonie albo własnych podwórku, mamy do tego prawo". Wytyczne opracowane w Państwowej Straży Pożarnej, które zamieszczone są na stronie rządowej, mówią jasno: "Żeby fajerwerki i petardy stały się bezpieczną atrakcją, (...) nie odpalaj ich z balkonów, tarasów ani okien". Zgodnie z zasadami fajerwerki powinny być wypuszczane na otwartej przestrzeni, absolutnie nie wolno robić tego w pomieszczeniach zamkniętych, np. w mieszkaniach.

Pamiętaj - fajerwerki i petardy to otwarte źródła ognia, które mogą być przyczyną pożaru!

- podkreśla Państwowa Straż Pożarna.

Policja również przestrzega

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z fajerwerków co roku zamieszcza na swoich stronach również policja. Oto niektóre z nich:

nie używajmy fajerwerków pod wpływem alkoholu, nie odpalajmy fajerwerków w domu ani na balkonie (policja w Koszalinie),

pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób (policja.pl),

bardzo ważne jest, aby fajerwerków używać na otwartej przestrzeni (policja.pl).