Niedziele handlowe 2020: gdzie zrobimy zakupy 20 grudnia?

Niedziele handlowe 2020: czy 20 grudnia to niedziela handlowa?

Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta przewiduje jedynie siedem niedziel handlowych w ciągu roku. Niektóre z nich przewidziane są tuż przed największymi świętami. Nie dziwi więc, że 20 grudnia jest ostatnią w ciągu roku niedzielą handlową. Będzie więc można zrobić zakupy we wszystkich punktach handlowych, które się na to zdecydują. Trzecia z rzędu niedziela handlowa ma sprzyjać bezpieczeństwu robiących zakupy przed Bożym Narodzeniem - obowiązuje więc po to, żeby w placówkach handlowych nie tworzył się tłok.

Pojawiały się przypuszczenia, że również 27 grudnia może być dniem handlowym, jednak na ostatniej konferencji prasowej przedstawicieli rządu, nie odniesiono się do tego tematu. Ogłoszono jednak, że od 28 grudnia wprowadzone zostaną nowe obostrzenia. Narodowa kwarantanna trwająca do 17 stycznia ma pomóc w przygotowaniu rozpoczęcia szczepień przeciwko koronawirusowi w kolejnym okresie. Wydaje się więc mało prawdopodobne, żeby dzień wcześniej była kolejna niedziela handlowa. Co czeka nas w omawianym okresie od 28 grudnia do 17 stycznia? Będzie to między innymi:

ponowne zamknięcie sklepów w galeriach handlowych (z wyjątkiem spożywczych i drogerii)

zamknięcie stoków narciarskich i hoteli także dla wyjazdów służbowych

10 dni kwarantanny dla osób, które przybywają do Polski transportem zbiorowym

Dodatkowe ograniczenia będą wprowadzone w sylwestra - w godzinach pomiędzy 19.00 a 6.00 będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się poza wyjątkowymi sytuacjami (np. do pracy).

W sklepach obowiązują ograniczenia dotyczące:

możliwości robienia zakupów jedynie przez jedną osobę przypadającą na 15 m² powierzchni

zakrywania ust i nosa

od poniedziałku do piątku obowiązują godziny dla seniorów (10:00 - 12:00)

Trzeba też pamiętać o zachowywaniu dystansu wynoszącego 2 m do innych kupujących i częstej dezynfekcji rąk - po wejściu należy korzystać z umieszczonych w sklepie środków do dezynfekcji. Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z jednorazowych rękawiczek.