Były agent CBA oskarżył formację o mobbing. Sąd Najwyższy nakazał ponownie rozpoznać sprawę

Sprawę byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła D. nagłośnił przed dwoma laty m.in. Onet.pl. Jak opisywał portal, Paweł D. był "jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy biura" i pracował przy najpoważniejszych korupcyjnych aferach.

Paweł D. zajmował się sprawą wycieku tajnych informacji z CBA, do którego miało dojść jeszcze za czasów, gdy szefem CBA był Paweł Wojtunik (kierował formacją w latach 2009-2015). Funkcjonariusz, którego podejrzewano o wyciek, został zwolniony. Gdy szefem CBA został Ernest Bejda, funkcjonariusz ten został przywrócony do służby. Według Onetu, Ernesta Bejdę i przywróconego funkcjonariusza łączyły bliskie stosunki. CBA twierdziło jednak, że były to wyłącznie "zależności służbowe".

Paweł D. w rozmowie z Onetem przekonywał, że w związku z wcześniejszym prowadzeniem sprawy wycieku informacji, CBA pod kierownictwem Ernesta Bejdy miało stosować wobec niego mobbing. Funkcjonariusz twierdził, że aby go upokorzyć, przeniesiono go specjalnie do warszawskiej delegatury CBA i kazano pracować w cuchnącym chemikaliami pomieszczeniu. Przełożeni mieli mu także zlecać zadania, które zwykle wykonują osoby na niższych stanowiskach, bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Mężczyznę pozbawiono również dodatku finansowego. Paweł D. został później przeniesiony do delegatury CBA we Wrocławiu, choć miał w Warszawie małe dziecko. Lekarze stwierdzili u funkcjonariusza nerwicę lękową, trafił na rentę.

Sąd Najwyższy: Sprawa Pawła D. wraca do Sądu Okręgowego

W 2017 r. pozwał Centralne Biuro Antykorupcyjne, domagając się m.in. 50 tys. zł zadośćuczynienia i przeprosin za "stosowanie wobec niego mobbingu". W lutym 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew, stwierdzając, że CBA nie ma "zdolności sądowej", a pozew powinien był zostać skierowany przeciwko Skarbowi Państwa.

W czerwcu 2018 r. zażalenie Pawła D. odrzucił Sąd Apelacyjny, przyznając rację Sądowi Okręgowemu. Sędziowie uznali także, że Paweł D. jako funkcjonariusz CBA nie był pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Były funkcjonariusz CBA złożył więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Jak ustalił portal Gazeta.pl, na listopadowym posiedzeniu Sąd Najwyższy uchylił postanowienia sądów okręgowego i apelacyjnego, nakazując jednocześnie Sądowi Okręgowemu w Warszawie ponowne rozpoznanie sprawy.

Z uzasadnienia, do którego dotarliśmy, wynika, że zdaniem Sądu Najwyższego Sąd Apelacyjny naruszył przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a Centralne Biuro Antykorupcyjne "posiadało status pracodawcy". "Nie było zatem podstaw prawnych od odrzucenia powództwa z uwagi na brak zdolności sądowej po stronie pozwanej" - czytamy.