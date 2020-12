Państwowa Komisja ds. Pedofilii skierowała 20 spraw do prokuratury. "Większość dotyczy rodzin"

Jak podaje polsatnews.pl, przez pierwszy miesiąc działania do Państwowej Komisji ds. Pedofilii wpłynęło 46 zawiadomień. Dotyczyły one podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wniosków o monitorowanie toczących się już postępowań. Komisja zdecydowała się skierować 20 z tych spraw do prokuratury.

20 spraw dotyczących pedofilii trafiło z komisji do prokuratury

Informację tę podał w czwartek szef komisji Błażej Kmieciak. Większość ze spraw dotyczy molestowania seksualnego dzieci, których dopuścili się członkowie najbliższej rodziny - ale są też przypadki związane z pedofilią w kościele. - Są to przede wszystkim sprawy dotyczące najbliższych ofiar, sprawy okołorozwodowe związane z oskarżeniem jednego z małżonków o molestowanie seksualne dziecka, a także dotyczące osób duchownych - podkreślił przewodniczący komisji.

Błażej Kmieciak dodał, że "większość zgłoszeń dotyczy rodzin", w tym rodziców molestowanych dzieci - w jednej ze spraw podejrzana jest także babcia. Kolejne wnioski związane są też z osobami wykonującymi zawody opiekuńcze (opiekunowie w domach pomocy społecznej czy wychowawcy w internatach).

Z 46 zgłoszonych spraw, sześć dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez księży. Niektóre ze spraw wymagają uzupełnienia dokumentów przez osoby zgłaszające. Komisja zajmuje się też sprawą dotyczącą podejrzenia ukrywania przestępstwa pedofilii przez przełożonego osoby duchownej.

Ofiara księdza pedofila otrzymała 400 tys. zł. Kuria myśli nad kasacją wyroku

Do Państwowej Komisji ds. Pedofilii zgłaszają się ofiary molestowania nawet sprzed ponad 40 lat

Państwowa Komisja ds. Pedofilii zaczęła działać pod koniec listopada 2020 roku. Wnioski przyjmowane są osobiście, ale też za pośrednictwem e-maila czy poczty od każdej osoby, która wie o przypadku pedofilii lub podejrzeniu molestowania seksualnego dzieci. Komisja może monitorować toczące się postępowania czy występować jako oskarżyciel posiłkowy przed sądem - w jednej z 20 spraw jest powołana właśnie w takim charakterze.

Po zgłoszeniu członkowie komisji przeprowadzają rozmowy z wnioskodawcami. Uczestniczą w nich osoby z wykształceniem prawniczym i psychologicznym. Błażej Kmieciak dodał, że w ciągu miesiąca do komisji zgłosiły się nie tylko osoby pokrzywdzone sprzed kilku lat, ale nawet ofiary molestowania sprzed ponad 40 lat.

Ruszają prace państwowej komisji do spraw pedofilii