Obchody rocznicy Grudnia 70'. Biskup Szlachetka o "ideologii bezwstydu" i "dysfunkcjach płci"

Od rana w Trójmieście trwają uroczystości w 50. rocznicę wydarzeń z Grudnia 1970 roku. Prezydent złożył wieńce przed Pomnikiem Ofiar nieopodal stacji SKM Gdynia Stocznia, gdzie padły pierwsze strzały. Uroczystość w Gdyni rozpoczęła się hymnem Polski. Modlitwę poprowadził biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka.

REKLAMA

Nieoficjalnie: W czwartek rząd ma przedstawić nowe obostrzenia

- Do dziś ta zbrodnia nie doczekała się sprawiedliwego osądu w polskim wymiarze sprawiedliwości. W ten sposób prawda została wyszydzona. Ale serca nasze dalekie są od logiki zemsty. Dlatego modlimy się słowami twojego syna umierającego na krzyżu: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzieli, co czynili" - powiedział w trakcie uroczystości bp Szlachetka.

Biskup Szlachetka w Gdyni o "ideologii bezwstydu"

Dalej duchowny odnosił się już przede wszystkim do współczesnych wydarzeń.

Boże miłosierny i sprawiedliwy, przebacz także tym, którzy jeszcze dzisiaj mentalnie tkwią w tamtej zbrodniczej ideologii, a którzy nadają jej nowy kształt, kształt ideologii bezwstydu, której celem jest wywracanie hierarchii wartości, dekonstrukcja rodziny, demoralizacja dzieci i młodzieży, szerzenie nienawiści wobec życia tych, którzy sami nie mogą się obronić. A cały ten ten zamęt i chaos próbuje się wprowadzać w sposób przewrotny, pod szyldem pięknych haseł równości, tolerancji i wolności

- stwierdził duchowny.

Zobacz wideo Wiceminister Soboń komentuje słowa ojca Rydzyka

Jak dodał, "aktywiści owej ideologii, którzy upatrują chwałę w tym, czego winni się wstydzić, nie cofają się przez żadnym aktem szyderstwa z tego, co święte, oraz niszczenia symboli chrześcijańskich i patriotycznych". - Bo i patriotyzm jest dla tej ideologii przeszkodą. Dano temu wyraz tak niedawno tu, w Gdyni, w prześmiewczej parodii grudniowych wydarzeń. A w tak zwanych marszach równości swoim zachowaniem ośmieszają i dyskredytują tych ludzi, którzy obarczeni są różnymi dysfunkcjami płci, a nawet generują wobec nich niechęć. A tymczasem w myśl katechizmu Kościoła katolickiego te osoby powinno traktować się z szacunkiem, współczuciem i delikatnością - stwierdził.

Biskup podkreślał, że "nie można nikogo traktować instrumentalnie, jako narzędzie dla celów politycznych, a zwłaszcza do wyrażania ideologii, która za wszelką cenę chce zniszczyć chrześcijaństwo, a tym samym cywilizowany świat". - I dzisiaj, w tym miejscu prosimy cię, Boże miłosierny i sprawiedliwy - przebacz tym, którzy nie wiedzą, co czynią. A nam wszystkim daj światłe oczy serca, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Chroń nas od pogardy i nienawiści. Naucz nas zwyciężać zło dobrem i daj nam odwagę stać na straży życia i godności każdego człowieka. Zmiłuj się nad nami wszystkimi, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków - powiedział na koniec.

Kaczyński nie znalazł się w składzie kolegium ds. cyberbezpieczeństwa

50. rocznica Grudnia 70'

17 grudnia 2020 roku mija 50 lat od "czarnego czwartku" w Gdyni. Do robotników, którzy posłuchali apelu ówczesnego wicepremiera Stanisława Kociołka, namawiającego do powrotu do pracy, i którzy przyjechali kolejką na dworzec, milicja i wojsko otworzyły ogień. Zginęło wtedy 18 osób. Była to najbardziej krwawa akcja oddziałów milicyjnych podczas tłumienia robotniczych protestów na Wybrzeżu, które trwały od 14 do 22 grudnia. 17 grudnia 1970 roku do tragedii doszło także w Szczecinie, gdzie w walkach ulicznych zginęło 16 osób, a ponad sto zostało rannych. W sumie w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu, podczas protestów przeciwko podwyżce cen żywności i fatalnym warunkom pracy, śmierć poniosło co najmniej 45 osób, a ponad tysiąc sto zostało rannych.