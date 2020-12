Czarnek ogłosił zmiany w egzaminach. Nie będzie obowiązkowej matury ustnej

- Podpisałem rozporządzenie dot. zmian w 2021 roku. Wszystko robimy w sposób wcześniej zaplanowany, zgodnie z harmonogramem. Chciałbym podkreślić, że Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, który określił zasady przeprowadzania egzaminów w roku 2021, wszystko z powodu pandemii, która dotknęła uczniów - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Polityk podkreślił, że to zmiana jednorazowa. - Formuła będzie prostsza, określiliśmy też jasne wymagania egzaminacyjne. Ruszyły też już kaskadowe szkolenia dla nauczycieli, by przygotować kadrę do egzaminów - podkreślił.

Przemysław Czarnek zapowiedział, że nie będzie egzaminów ustnych z matur, a także obowiązku przystąpienia do egzaminu w formie rozszerzonej. Jednak do części ustnej będą mogli przystąpić ci, którym wynik ten potrzebny jest w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Kiedy uczniowie wrócą do szkoły?

Minister został także zapytany, czy uczniowie będą mogli wrócić do szkół po feriach, czyli po 17 stycznia. - Jest jeden z pięciu wariantów, który opracowaliśmy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w ramach jednego z tych pięciu wariantów jest również z założenia, żeby ósmoklasiści, maturzyści wrócili po feriach, ale (...) wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa - zaznaczył polityk.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli utrzyma się sytuacja taka, jaką mamy obecnie i nie będzie się rozwijała na niekorzyść, jeśli chodzi o rozwój pandemii koronawirusa, (...) że po 17 stycznia wrócą w pierwszej kolejności do szkoły klasy I-III, dla których nauka zdalna jest najmniej efektywna - powiedział.