Policja przyjmie na służbę nawet po 2,5 miesiącach kursu. Wszystko przez koronawirusa

Dziennikarzom RMF FM udało się ustalić, że skrócenie kursu podstawowego policjanta jest rozwiązaniem tymczasowym, które ma przyspieszyć rekrutację nowych funkcjonariuszy w dobie pandemii koronawirusa. Zmniejszenie zakresu tematycznego kursu ma nie mieć wpływu na wyszkolenie policjantów, w tym na ich zdolność do stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Policja skróciła kurs podstawowy. Jest krótszy od szkolenia strażnika gminnego

RMF FM ustaliło, że na czas pandemii koronawirusa kurs podstawowy policjantów został skrócony z pół roku do około 2,5 miesiąca. Decyzję w sprawie skrócenia kursu podstawowego podjął Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. Obecna długość kursu to około 485 godzin. Dla porównania - kurs podstawowy na strażnika gminnego jest nieco dłuższy, jego minimalna długość wynosi 492 godziny. Zmiany w zakresie tematycznym kursu podstawowego mają dotyczyć przede wszystkim niektórych ustaw szczegółowych.

Drogę do służby w Policji uprosił również szef MSWiA

W lipcu bieżącego roku Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, wydał rozporządzenie, zmieniające postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji. W uzasadnieniu rozporządzenia podkreślono, że nowe prawo wpłynie na uproszczenie postępowania kwalifikacyjnego.

W ocenie resortu spraw wewnętrznych wprowadzane zmiany miały się również przyczynić do wzrostu liczby osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego oraz do zwiększenia jego dynamiki. Rozporządzenie umożliwiło przeprowadzanie testu wiedzy i sprawności fizycznej przez Komendę Stołeczną Policji. Dzięki temu kandydaci na policjantów nie muszą się przemieszczać na potrzeby testu do odległych jednostek szkoleniowych.