Rząd przedstawił Narodowy Program Szczepień. Niedzielski: Być może pierwsze dawki w tym roku

- To moment, kiedy Europa przystępuje do kontrofensywy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że już dołączamy do grona państw w ramach całej Unii Europejskiej, które w styczniu przystąpią do procesu szczepienia - powiedział na konferencji poświęconej Narodowemu Programowi Szczepień Mateusz Morawiecki. - Mamy zakontraktowanych ponad 60 mln dawek od sześciu firm, które jako pierwsze przedstawiły swoją dokumentację do akceptacji przez odpowiednie agencje medyczne. Na proces szczepień nie będziemy szczędzili środków - powiedział. Jak dodał, "zabudżetowano" na ten cel ok. 3 mld zł. - Moment, w którym pierwsza Polska lub pierwszy Polak przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym - podkreślił premier. - Być może o parę dni uda się skrócić ten okres (zatwierdzania szczepionki - red.), bo moim zdaniem warto walczyć o każde kilka dni, każdy tydzień, dwa tygodnie - stwierdził.

REKLAMA

Mateusz Morawiecki przedstawił Narodowy Program Szczepień

Szef rządu podkreślił, że "zagrożenie nie mija, sytuacja jest ciężka, a w wielu krajach wprowadzane są nowe restrykcje". - Mówi się, że noc jest najciemniejsza przed świtem i dzisiaj, wiedząc, że szczepionka jest już w zasięgu ręki, musimy mieć na uwadze to, że wirus atakuje, jest bardzo groźny - stwierdził.

Jak powiedział Morawiecki, "sytuacja jest lepsza" ale nie można udawać, że "wirus jest pokonany, a sytuacja jest na tyle dobra, że można myśleć o zmianach w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w kierunku odmrażania". Premier dodał, że w czwartek Adam Niedzielski przedstawi rezultaty analiz dotyczących obecnej sytuacji epidemicznej.

Zobacz wideo Jak będzie wyglądał system zachęt? Na co mogą liczyć osoby, które się zaszczepią?

Premier podkreślił, że rząd ma w planach "stosunkowo szybko zaszczepić nauczycieli". - Ale nie od tego uzależniamy powrót do szkół. Powrót do szkół będzie zależny od tego, jaki będzie przebieg pandemii w najbliższych czterech-pięciu tygodniach, a nie od samego procesu szczepień - tłumaczył.

Adam Niedzielski: Być może pierwsze dawki jeszcze w tym roku

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował na konferencji, że szczegóły Narodowego Programu Szczepień zostaną opublikowane na stronie kancelarii premiera. Mają się tam znaleźć informacje na temat szczepionki i organizacji punktów szczepień. Jak zapowiedział, w programie szczepień większy udział mają brać samorządy. - Przed nami jest dopracowywanie szczegółów, ale kierunek został jasno wyznaczony - powiedział. Dworczyk mówił też umieszczeniu w programie funduszu kompensacyjnym dla "osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne".

- Docierały do nas takie sygnały, że dzięki interwencji pana premiera na Radzie Europejskiej posiedzenie komisji, która dopuszcza szczepionkę do rynku europejskiego, odbędzie się wcześniej. Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę, żeby pierwsze dawki pojawiły się na polskim rynku - oczywiście, jeśli producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć na polski rynek - mówił z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MZ dodał, że największym wyzwaniem jest "przekonanie wszystkich, by się szczepili". - To nie jest pojedyncze wyzwanie, to jest 38 mln wyzwań - powiedział minister zdrowia. Jak dodał, od środy pod numer 989 zacznie funkcjonować infolinia dotycząca szczepionek na koronawirusa. - Szczepienie jest światłem w tunelu, ale może się okazać, że ten tunel nie jest krótki. Przed nami trudne tygodnie i miesiące - mówił Niedzielski. - Trzecia fala jest realnym ryzykiem. Widać, że procesy pandemiczne wyhamowują, spadek dynamiki, z którym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich tygodni jest coraz mniejszy, ta liczba stabilizuje się na poziomie średnio 10 tys. zakażeń w tygodniu, co jest ogromną liczbą, która prowadzi do presji na system opieki zdrowotnej, ale też do tego, co jest najgorszą konsekwencją, czyli do śmierci - powiedział minister zdrowia.