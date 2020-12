Nauczyciel stanie przed komisją dyscyplinarną za udział w Strajku Kobiet. Skargę złożyła posłanka PiS

Jak podaje "Dziennik Zachodni", we wtorek 15 grudnia Kolegium Dyscyplinarne Kuratorium Oświaty zajmie się sprawą Michała Sporonia. Nauczycielowi języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach i radnemu powiatu tarnowskiego zarzuca się, że w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 października brał udział w demonstracjach organizowanych przez Strajk Kobiet. Jak pisała "Wyborcza", w piśmie pojawiły się oskarżenia, że nauczyciel używał wulgarnego języka czy umieszczał w internecie "obraźliwe treści".

Skargę na nauczyciela napisała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Barbara Dziuk. "Widziałam w tłumie nauczyciela. Agresja tłumu, wulgaryzm i podpalanie zniczy przy głównym wejściu do mojego biura mogły doprowadzić do tragedii. Jest niedopuszczalne, że do takich akcji nauczyciele wykorzystują nieświadomą młodzież i również do nienawiści w stosunku do funkcjonariusza publicznego. Taką postawę należy napiętnować i potraktować z najwyższym wyciągnięciem konsekwencji prawnych" - napisała polityczka w piśmie do kuratora oświaty.

Michał Sporoń w rozmowie z naTemat.pl zapowiedział, że nie da się zastraszyć. Nauczyciel został zapytany o to, czy zna posłankę PiS, która złożyła na niego skargę. Jak się okazało, Sporoń współpracował z nią przy zajęciach z uniwersytetu trzeciego wieku. - Mam wrażenie, że jest bardzo oddana partii (...). Zresztą ściga mnie nie pierwszy raz. Dwa lata temu nasłała na mnie Ordo Iuris za to, że chcieliśmy zorganizować w szkole debatę w ramach Tęczowego Piątku. Musiałem tłumaczyć się dyrekcji, a wydarzenie się nie odbyło - powiedział.

Michał Sporoń dodał, że hasło Strajku Kobiet krzyczał, ale w duchu. - Mam nadzieję, że za myślozbrodnię jeszcze nie wsadzają (...). Uczestniczę w Strajku Kobiet, bo zostałem nauczony, że o prawa osób dyskryminowanych trzeba walczyć. I nie namawiałem do udziału moich uczniów - sami chcieli to zrobić. Dla mnie jest oczywiste, że kobiety o sobie decydują i nikt nie powinien się tu wtrącać - dodaje. Nauczyciel zapowiada też, że będzie pojawiał się na kolejnych demonstracjach.

Nauczycielowi grozi nawet wydalenie z zawodu

Michał Sporoń ma składać wyjaśnienia w tej sprawie w kuratorium we wtorek oraz w czwartek 17 grudnia. Mężczyźnie grozi nagana, zwolnienie z pracy, a w najgorszym wypadku - wydalenie z zawodu.

Nauczyciela będą reprezentować prawnicy, którzy wcześniej zaangażowali się w obronę nauczycielek z Zabrza. Wtedy rzecznik dyscyplinarny przedstawił kobietom zarzut naruszenia godności nauczyciela po tym, jak podczas Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przyszły do pracy ubrane na czarno. Ostatecznie nauczycieli zostały oczyszczone z zarzutów.

