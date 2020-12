Pielęgniarki szykują się do strajku. Zablokują akcję szczepień na koronawirusa?

Pielęgniarki przygotowują się do największej akcji protestacyjnej od lat. Na Dolnym Śląsku do akcji gotowi są pracownicy co najmniej 25 placówek medycznych. Jeśli pielęgniarki zdecydują się na przerwanie pracy, mogą zablokować Narodowy Program Szczepień.

