Przed rokiem wigilie dla osób w kryzysie bezdomności, potrzebujących i samotnych gromadziły w dużych miastach po kilkaset, a nawet ponad tysiąc osób. Z powodu epidemii koronawirusa w tym roku odwołano świąteczne spotkania, które odbywały się od wielu lat m.in. w Warszawie, Poznaniu czy na krakowskim rynku. Ich uczestnicy mogli nie tylko otrzymać ciepły posiłek, ale również spędzić choć krótki moment świąt we wspólnocie. Bo w tym grudniowym czasie najważniejsze niekoniecznie powinny być rozmiar choinki czy wyścig za prezentami, ale to, by nikt nie musiał przeżywać go w samotności i głodzie.

Organizacje i stowarzyszenia charytatywne od kilku tygodni intensywnie przygotowują się do akcji pomocowych (w tym wydawania posiłków "na wynos"), a część z nich już się rozpoczęła. O ile sami nie możemy zaangażować się w nie jako wolontariusze, warto wesprzeć poszczególne instytucje datkami lub zakupić cegiełki. Można też oczywiście przekazać produkty żywnościowe czy ubrania.

Listę wybranych akcji pomocowych dla osób zmagających się problemem bezdomności, potrzebujących lub samotnych, można znaleźć poniżej.

Ciepłe posiłki będą wydawane m.in. w Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Częstochowie

Zamiast tradycyjnych spotkań wigilijnych dla osób w kryzysie bezdomności i potrzebujących, w tym roku kuchnie i jadłodajnie Caritas Polska oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta będą wydawały ciepłe posiłki na wynos. 24 grudnia w Krakowie od godz. 14 do 16 taki posiłek będzie można otrzymać w Kuchni św. Brata Alberta przy ul. Dietla. Natomiast przed Starą Zajezdnią rozdawane będą paczki żywnościowe. W obu tych miejscach wymagane będzie utrzymywanie dystansu i noszenie maseczek.

1200 posiłków, a także 1200 paczek żywnościowych przygotuje poznański oddział Caritasu. W wigilię będzie można je odbierać w czterech jadłodajniach zlokalizowanych na terenie Poznania. Z kolei w Lublinie posiłki i paczki żywnościowe będą czekać w siedzibie tamtejszego Caritasu przy al. Unii Lubelskiej 15. 23 grudnia wigilia dla osób w kryzysie bezdomności, ubogich i potrzebujących - w formie cateringu "na wynos" - odbędzie się też na placu obok magazynu Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ul. Ogrodowej 28 (początek o godz. 14).

Krakowski, poznański i lubelski Caritas proszą też o wsparcie - pomocy można udzielić poprzez wykupienie cegiełki, udział w wydawaniu posiłków czy przekazywanie darów żywnościowych.

XXIV Wigilia dla Bezdomnych i Potrzebujących

Organizowana od 24 lat Wigilia dla Bezdomnych i Potrzebujących, której pomysłodawcą jest znany krakowski restaurator Jan Kościuszko, tym razem przybierze formę konwoju samochodowego. 20 grudnia kilkadziesiąt tysięcy porcji dań wigilijnych wraz z paczkami żywnościowymi zostanie rozwiezionych z Rynku Głównego w Krakowie (gdzie zwykle odbywała się wigilia) do noclegowni, schronisk, DPS-ów czy hospicjów (lokalizacje wskazały Fundacja Brata Alberta oraz krakowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie).

Zupa w Kato

24 grudnia o godz. 12 wigilię na Placu Przyjaciół z Miszkolca przy ul. Sokolskiej w Katowicach zorganizuje Zupa w Kato, która dzieli się z potrzebującymi ciepłą zupą w każdy czwartek przez cały rok . Natomiast do Klubu Wysoki Zamek na Załężu można przynosić pierniki - przygotowane z nich upominki zostaną rozdane w trakcie wigilii.

"Trochę ciepła dla bezdomnego", Caritas

Jak co roku, w okresie jesienno-zimowym Caritas prowadzi w Warszawie i innych miastach akcję "Trochę ciepła dla bezdomnego", polegającą na dowożeniu gorącego posiłku, koców, skarpet i śpiworów osobom w kryzysie bezdomności, przebywającym poza schroniskami i noclegowniami. W grudniu patrole straży miejskiej przekażą też upominki, opłatek z życzeniami oraz kontakt telefoniczny, dzięki któremu będzie można uzyskać profesjonalne wsparcie. Akcję "Trochę ciepła dla bezdomnego" można wesprzeć wysyłając SMS o treści ZIMNO pod numer 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT) oraz poprzez wpłaty na konto Caritas z dopiskiem "Trochę ciepła dla bezdomnego".

"Święta z Ubogimi", Wspólnota Sant'Egidio Warszawa

"Kilkaset osób przy wspólnym stole, opłatek, odświętne menu, kolędy i prezenty, a przede wszystkim dużo radości, bliskości i uścisków. Tak było przez ostatnie lata podczas Świąt z Ubogimi. W tym roku nie będziemy mogli usiąść do wspólnego stołu, ale jedno jest pewne - nie rezygnujemy! Świętowanie jest nam potrzebne, zwłaszcza teraz, gdy tak wiele osób doświadcza samotności i trudności materialnych. Pomimo pandemii planujemy więc kolejne Święta z Ubogimi, choć w innej formie, dostosowanej do sytuacji epidemicznej w kraju. Rozpoczynamy przygotowania i bardzo liczymy, że do nas dołączycie!" - czytamy na stronie akcji "Święta z Ubogimi", którego organizatorem jest Wspólnota Sant'Egidio w Warszawie.

W czasie tegorocznych świąt - zamiast wigilijnej kolacji w podziemiach parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie - Wspólnota Sant'Egidio chce zamówić 700 posiłków, które zostaną dostarczone do osób w kryzysie bezdomności i ubogich. Każdy posiłek to koszt 50 zł, a cegiełkę można wykupić na portalu pomagam.pl. Potrzebującym przekazane zostanie również 700 prezentów, a do 21 grudnia Wspólnota przyjmuje takie artykuły jak: ciepłe buty, śpiwory, kurtki, czapki, szaliki, rękawiczki, termosy, kosmetyki, słodycze. Można też pomóc w formie wolontariatu. O szczegółach akcji "Święta z Ubogimi" można przeczytać na stronie Wspólnoty.

"Świąteczna zbiórka - by wszystkim było ciepło!", Fundacja Fundusz Współpracy i Serce Miasta

"Wyobraź sobie, że jest Ci zimno. Bardzo zimno i nie masz domu, w którym możesz się ogrzać. Chciałbyś założyć ciepły sweter, skarpety i buty. Ale ich nie masz. Chciałbyś przykryć się ciepłym kocem, śpiworem i przetrwać zimną noc - ale tego również nie masz. Jest tylko uczucie zimna, dyskomfortu i zagrożenia. Nieprzyjemnie, prawda? Zima dla osób w kryzysie bezdomności często ma tragiczne konsekwencje. Ale możemy pomóc im ją przetrwać!" - informują inicjatorzy akcji "Świąteczna zbiórka - by wszystkim było ciepło!", czyli Fundacja Fundusz Współpracy i Serce Miasta.

Buty (męskie i damskie; używane bądź nowe), skarpety, bieliznę, bluzy, kurtki, spodnie, czapki, szaliki, rękawiczki oraz termonamioty można przynosić do siedziby Fundacji Fundusz Współpracy przy ul. Górnośląskiej 4A w Warszawie. Zbiórka trwa do końca roku, a z jej dokładnym opisem można zapoznać się na Facebooku.

Natomiast 24 grudnia od godziny 12 Serce Miasta (ul. 11 Listopada 22, Warszawa) organizuje wigilię dla osób w kryzysie bezdomności. Każda z nich otrzyma ciepły posiłek oraz prezent w postaci "paczki ciepła". W trakcie świąt aktywistki i aktywiści Serca Miasta chcą rozdać na ulicach stolicy 600 takich paczek.

Świąteczna Zbiórka Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności już od ponad 20 lat pozyskuje żywność dla najuboższych w ramach akcji "Świąteczna Zbiórka Żywności".

"W Polsce ok. 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, czyli miesięcznie dysponuje kwotą poniżej 600 zł. Dla tych osób codziennym wyzwaniem jest decyzja, czy pieniądze wydać na rachunki, leki czy jedzenie. Pandemia niestety dodatkowo pogorszyła sytuację wielu z nas - utrata pracy, bankructwa firm, przymusowa izolacja spowodowały, że potrzebujących przybywa i coraz więcej ich zwraca się o pomoc do Banków Żywności" - podkreślają organizatorzy akcji.

Federacja Banków Żywności chce, by w wszystkie wigilijne stoły udało się zapełnić i w tym celu zamierza przekazać potrzebującym produkty o długim terminie przydatności do spożycia, a więc: olej, mąkę, makaron, kaszę, przetwory, bakalie i słodycze. Każdy może wspomóc akcję kupując symboliczny koszyk artykułów, a dzięki pozyskanym środkom zakupiona żywność trafi do podopiecznych organizacji pomocowych, z którymi współpracują Banki Żywności oraz do osób na kwarantannie i poszkodowanych w wyniku epidemii. Każdy z darczyńców otrzyma w ramach podziękowania e-book z przepisami kulinarnymi.

Przygotuj paczkę dla bezdomnego, Fundacja Kapucyńska

Do 21 grudnia trwa zbiórka produktów, z których skompletowanych zostanie 500 paczek dla osób zmagających się z problemem bezdomności. Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego rozda je w dzień Wigilii Bożego Narodzenia. Lista rzeczy na jeden prezent obejmuje: kawę mieloną (250 g), tabliczkę czekolady (100 g) oraz kubek termiczny.

Produkty można dostarczyć do domu bł. Aniceta przy ul. Kapucyńskiej 4 w Warszawie. Akcję można wesprzeć również poprzez zakupienie wirtualnego prezentu na stronie Fundacji Kapucyńskiej.

Zimowy ekwipunek. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zbiera środki na zakup 300 latarek czołowych, 300 termosów na ciepły posiłek oraz 60 zestawów zimowych czapek i rękawiczek, które trafią do osób zmagających się z problemem bezdomności. Akcję "Zimowy ekwipunek" można wesprzeć na portalu zrzutka.pl.

Warto przypomnieć, że w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie codziennie wydawanych jest 160 litrów gorących napojów.

Zbiórka świąteczna, Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

"Po raz pierwszy sytuacja zmusiła nas do założenia zbiórki świątecznej [...]. Zebrane w ten sposób środki finansowe chcemy przeznaczyć na zorganizowanie świąt Bożego Narodzenia, na skromne prezenty dla naszych mieszkanek jak również dla tych, które już się usamodzielniły, ale nadal potrzebują naszego wsparcia" - informuje wrocławskie Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet. Datki można przekazywać na portalu zrzutka.pl.

Zbiórka ubrań, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Do Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, prowadzącej w Warszawie Pensjonat Socjalny "Św. Łazarz" (ul. Traktorzystów 26), wciąż można przekazywać ciepłe ubrania. W tym momencie najbardziej potrzebne są: kurtki zimowe, buty ocieplane, rękawiczki, szaliki, bielizna, grube skarpety, bluzy, swetry i spodnie dresowe.