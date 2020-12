W poniedziałek Wojciech Murdzek wziął udział w spotkaniu z dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego tematem przewodnim był termin powrotu dzieci do szkół i zakończenie nauki zdalnej. Konsultacje odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

Dyskusja na temat negatywnych skutków zdalnej nauki

Wiceszef resortu nauki zdradził, że przeprowadzona została dyskusja na temat nowych wyzwań związanych ze zdalnym nauczaniem. Stwierdził, że uczestnicy konsultacji, poza kwestiami praktycznymi, dyskutowali również o zagrożeniach, jakie czyhają na uczniów w związku z ograniczeniem kontaktów społecznych.

- Były też uwagi dotyczące ferii. Okazuję się, że z uwagi na pełne bezpieczeństwo zdrowotne nie ma dużego oporu wobec organizacji ferii w tym samym czasie dla wszystkich uczniów - mówił Murdzek, cytowany przez Radio ZET.

Jarosław Gowin o powrocie do szkół: Dyrektorzy oczekują informacji

Murdzek potwierdził ponadto, że wciąż aktualna jest data 18 stycznia jako dzień, w którym uczniowie mieliby powrócić do szkół. Wiceszef resortu dodał także, że jako pierwsi do stacjonarnych zajęć powinni wrócić uczniowie z klas I-IV.

Na temat zakończenia zdalnego trybu zajęć wypowiedział się również wicepremier Jarosław Gowin. - Jest zgoda, by w drugiej kolejności powrócili do szkół maturzyści i ósme klasy. Dyrektorzy i nauczyciele oczekują też w miarę szybkiej informacji co do szczegółów organizacji nauki, na przykład, czy w tym roku odbędzie się ustna matura - stwierdził.