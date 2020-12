Pogoda na dziś - wtorek 15 grudnia. Deszcz pojawi się na północy i zachodzie kraju

We wtorek deszcz spodziewany jest w północnej i zachodniej Polsce. Będą to jednak przelotne i słabe opady.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 2 do 8 stopni

Najniższa temperatura we wtorek zapowiadana jest w Krakowie, gdzie będzie do maksymalnie 2 stopnie. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców województwa podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. 4 stopnie będą w Lublinie, Katowicach, Poznaniu i Olsztynie. Do 5 stopni pokażą termometry w województwach opolskim, świętokrzyskim, pomorskim i lubuskim. W Łodzi i Szczecinie będzie kolejno 6 i 7 stopni. Najcieplejszy dzień, 8 stopni, prognozowany jest w województwie dolnośląskim.

Pogoda na dziś - wtorek 15 grudnia. gazeta.pl

Opady. Więcej opadów deszczu w zachodniej Polsce

W większości kraju zapowiadane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Przejściowe rozpogodzenia możliwe są na południu i wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu spodziewane są w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i opolskim. Wiatr słaby, w porywach do maksymalnie 30 kilometrów na godzinę. Silnie wiać będzie jednak w górach - do 65 kilometrów na godzinę.

