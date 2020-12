CBŚP rozbiło narkotykowy gang. Działali w nim pseudokibice różnych klubów

- W trakcie śledztwa policjanci przejęli broń, tabletkarkę i narkotyki, w tym 3-CMC, bardzo silny narkotyk syntetyczny. 9 podejrzanych miało działać od 2019 roku, rozprowadzając na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego znaczne ilości narkotyków, przede wszystkim amfetaminę, tabletki ecstasy czy mefedron - informuje CBŚP.

Zatrzymano łącznie 10 osób. Dziewięć z nich miało działać w grupie przestępczej

W skład grupy przestępczej wchodzili pseudokibice trzech różnych klubów sportowych. Pomimo przynależności do różnych grup kibicowskich, współpracowali oni ze sobą w przestępczości narkotykowej. Wszystko miało się rozpocząć w czerwcu 2019 roku, kiedy to policjanci CBŚP zatrzymali 2 mężczyzn przemycających kokainę z Królestwa Niderlandów do Polski. Przejęto wówczas 0,5 kg kokainy i 0,6 kg 3-Chlorometkatynonu (3-CMC – bardzo silny narkotyk syntetyczny).

Oszacowana wartość zabezpieczonych narkotyków to około 187 tys. złotych. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. W ubiegłym tygodni mundurowi z krakowskiego oddziału CBŚP zatrzymali osiem kolejnych osób, z czego siedem jest podejrzanych o działanie w grupie przestępczej.

Przedstawiono już zarzuty. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia

W trakcie interwencji policjanci zabezpieczyli ponad 1,5 kg amfetaminy, marihuanę i haszysz, a także dwie jednostki broni z amunicją. Dodatkowo przejęta została tabletkarka służąca do produkcji tabletek ecstasy, dwa skradzione motocykle oraz rower.

Siedmiu zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie licznych przestępstw narkotykowych, jeden z zatrzymanych będzie odpowiadał również za kierowanie tą grupą. Jedna osoba usłyszała zarzut posiadania narkotyków.

Za wprowadzanie do obrotu narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za przetwarzanie i przemycanie narkotyków grozi nawet do 15 lat więzienia. Łącznie w śledztwie występuje 9 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którzy na podstawie zebranego materiału dowodowego obecnie przebywają w areszcie śledczym.