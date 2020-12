Śląsk. Policjant spowodował kolizję. Okazało się, że nigdy nie miał prawa jazdy

Policjant, który wracał swoim autem do domu, spowodował kolizję. Funkcjonariuszom wysłanym do zdarzenia powiedział, że nie ma przy sobie prawa jazdy. Jak się jednak okazało, policjant nigdy nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

