Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to projekt, którego celem jest walka z epidemią koronawirusa. W ramach dotacji przyznanych zostanie 12 mld złotych bezzwrotnego wsparcia, które może być wykorzystane na projekty związane z edukacją, infrastrukturą czy cyfryzacją. Z ustaleń Onetu wynika, że większość środków z funduszu trafia do regionów związanych z Prawem i Sprawiedliwością.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. PiS pomija "niepokorne" miasta

Bastion PiS na Podlasiu nie dostał dofinansowania w ramach RFIL. Dla całego województwa przeznaczono 180 mln złotych

Jest jednak gmina, która nie wpisuje się w ten schemat. Wsparcia z RFIL nie dostała m.in. gmina Kulesze Kościelne z województwa podlaskiego. W 2020 roku, w drugiej turze wyborów prezydenckich, Andrzeja Dudę poparło tam ponad 92 proc. mieszkańców. Rok wcześniej, w wyborach parlamentarnych, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało aż 84 proc. wyborców. O Kuleszach Kościelnych zaczęto więc mówić, jako o jednym z "bastionów PiS". Gmina nie dostanie jednak nawet złotówki ze wsparcia dla Podlasia, które wyniosło aż 180 mln złotych.

Wójt gminy Kulesze Kościelne skomentował sytuację w rozmowie z portalem naTemat.pl. Stefan Grodzki przyznał, że spodziewał się takiej decyzji.

- Spodziewałem się tego po tym, jak w ostatnich miesiącach traktowani są rolnicy. Nasi mieszkańcy bardzo mocno sprzeciwili się tzw. "Piątce dla zwierząt". Protestowaliśmy. W centralnym punkcie Kulesz Kościelnych rolnicy zawiesili banner z hasłem "Koniec bastionu PiS". Społeczeństwo - zwłaszcza rolnicy - zbuntowali się przeciwko obecnej władzy. Ale jeśli sprzeciw wobec ustawy ma wpływ na wydawanie środków rządowych, mających z założenia pobudzić gospodarkę, a w szczególności pomóc lokalnym społecznościom, to żyjemy w jakimś dziwnym kraju - powiedział wójt.

"Rząd zaczął nowy podział: Na Polskę PiS i Polskę samorządową, niezależną"

Polityk zauważył, że przed wyborami premier Mateusz Morawiecki jeździł do każdej gminy, by wręczyć "czek" z pomocą finansową dla jednostek, które poniosły straty gospodarcze z powodu pandemii. Wójt uważa, że teraz gminy, których włodarze są nieprzychylni obecnej władzy, zostały uznane za mniej poszkodowane w kryzysie i jest to ogromny skandal.

Stefan Grodzki przyznał, że większość z mieszkańców gminy popiera działania wójta i twierdzi, że duża część z nich deklaruje, że w kolejnych wyborach nie poprze ugrupowania rządzącego. Polityk przyznał, że według nich brak środków z RFIL to zemsta za protesty. - Tak, zemsta to jest odpowiednie słowo. Brak wsparcia z funduszu to zemsta za poparcie strajku rolników i za udział w nim. To pogrożenie palcem. Trochę na zasadzie: zobaczcie, jak będziecie tak robić, to nie otrzymacie środków - powiedział. Na pytanie, czy bastion PiS przestaje istnieć, wójt stwierdził, że "bastion ten pęka i to bardzo wyraźnie".

- Należy tu jeszcze powiedzieć o tym, że rząd zaczął nowy podział: na Polskę PiS i Polskę samorządową, niezależną (...). Nie mam zamiaru uginać się przed tą władzą - zakończył Stefan Grodzki.

