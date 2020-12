Pogoda w Polsce. Idzie ocieplenie. "Doszło do przebudowy pola barycznego"

Połowa grudnia od kilku lat nie kojarzy się z zimowymi warunkami. Tak naprawdę tylko przez kilka dni byliśmy świadkami opadów śniegu, jednak z uwagi na dodatnie temperatury nie utrzymywał się on przez dłuższy czas. Nie inaczej sytuacja będzie wyglądać w najbliższym czasie.

- W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do przebudowy pola barycznego nad Polską. Pole obniżonego ciśnienia, które rozciągało się od niżu atlantyckiego po niż włoski, rozstąpiło się na wysokości południowych Niemiec, tworząc w ten sposób niewielkie centrum wyżowe - informuje Dariusz Kubacki z wrocławskiego Cumulusa.

W najbliższych dniach, przesuwając się na wschód centrum to wedrze się na teren Polski, po czym połączy się z rozległym wyżem rosyjskim. Według synoptyka Cumulusa doprowadzi to do zdecydowanej poprawy pogody, która potrwa co najmniej do wtorku. Efektem będą spore ilości słońca i pogodne niebo.

Pogoda w Polsce. Słupki termometrów wskażą wyższe wartości

Przebudowa pola barycznego, a także wędrówka centrum wyżowego znad Niemiec w stronę Rosji sprawią, że zmianie ulegnie kierunek i źródło napływającego powietrza. Odczujemy to przede wszystkim w kontekście panujących temperatur.

Ciepłe, ale mocno wilgotne powietrze śródziemnomorskie, które "wisiało" nad Polską w ostatnich dniach zostanie zastąpione ciepłym, ale bardziej suchym powietrzem iberyjskim. W poniedziałek i we wtorek temperatury wyniosą od 1-2 stopnie na północnym wschodzie do nawet 5-7 na południowym zachodzie. W dalszym ciągu jednak należy liczyć się z gruntownymi przymrozkami w godzinach porannych.