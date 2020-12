W niedzielę m.in. w Warszawie odbył się protest m.in. Strajku Kobiet pod hasłem "Idziemy po wolność. Idziemy po wszystko". Po jego zakończeniu policja poinformowała, że zatrzymano trzy osoby, w tym 78-letnią kobietę, która miała uderzyć posłankę Joannę Scheuring-Wielgus torebką. - Mieliśmy do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem. Jest prawo konstytucyjne do zgromadzeń, ale konstytucja wzywa do przestrzegania prawa. Mamy obostrzenia dotyczące sytuacji epidemicznej, te przepisy zostały zlekceważone - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji. - Bardzo niebezpieczna sytuacja była w okolicy placu Piłsudskiego. Tłum napierał na kordon, a gdy policja przystąpiła do interwencji. Wobec jednej z osób doszło do interwencji grupy posłów. Ta osoba miała przy sobie nóż - dodał funkcjonariusz.

REKLAMA

Protest w Warszawie. Zatrzymano trzy osoby, w tym 78-latkę

Nadkom. Sylwester Marczak przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że w trakcie demonstracji wylegitymowano 212 osób oraz sporządzono 106 notatek do sanepidu. Wobec 60 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Natomiast mandatami ukarano sześciu uczestników protestu.

Kordony policji pod domem Kaczyńskiego

Warszawski protest dotarł w okolice domu wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, który był szczelnie otoczony przez kordony policji. Jak nieoficjalnie ustalił Onet, koło nieruchomości prezesa Prawa i Sprawiedliwości mogły znajdować się 82 radiowozy, co przekłada się na liczbę nawet 600 funkcjonariuszy. Do sprawy odniósł się na Twitterze m.in. Donald Tusk.

Kiedy byłem premierem, pod moim mieszkaniem zwolennicy PiS zorganizowali kilkadziesiąt manifestacji, a nawet kilkudniowe miasteczko namiotowe. Porządku pilnowało dwóch policjantów

- napisał polityk.

Nieoficjalnie: 82 radiowozy "ochraniały" dom Jarosława Kaczyńskiego