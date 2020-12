Piotr Müller o Bożym Narodzeniu: W tej chwili nie jest omawiane wzmocnienie obostrzeń na święta

Piotr Müller w rozmowie w Polsat News potwierdził, że w poniedziałek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego dojdzie do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmowy będzie strategia szczepień na koronawirusa w Polsce. Rzecznik rządu skomentował też to, czy dojdzie do wprowadzenia nowych obostrzeń przed świętami i nowym rokiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Oficjalnie mamy milion zakażonych, a jak jest naprawdę?

Piotr Müller o świętach: Chcemy, żeby obecny scenariusz obostrzeń został utrzymany

- W tej chwili na rządowych zespołach zarządzania kryzysowego nie ma omawianych wariantów zaostrzenia obostrzeń przed świętami Bożego Narodzenia. Ten scenariusz, który został przedstawiony już jakiś czas temu, jest realizowany. Do świąt, włącznie ze świętami, będą obowiązywały aktualne obostrzenia. Chyba, że z jakiegoś powodu sytuacja się pogorszy i będzie trzeba podjąć inną decyzję. Chcemy jednak, żeby obecny scenariusz został utrzymany - powiedział polityk.

Dziennikarz stacji przypomniał słowa Michała Dworczyka, który obawia się braku zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID-19. Rzecznik rządu zapewnił, że niebawem ruszy akcja społeczna z udziałem autorytetów naukowych i osób popularnych m.in. aktorów, którzy będą zachęcać Polaków do poddaniu się szczepieniom.

Dr Rajewski: Oby życzenia "zdrowia" nie były dla niektórych ostatnimi

- To szczepionka blokuje przenoszenie choroby między ludźmi, czyli ratuje zdrowie i życie. Ale z drugiej strony również ratuje nasze miejsca pracy. Pamiętajmy, że każdy dzień czy tydzień obostrzeń dłużej, wynikający z tego, że za mała liczba osób się zaszczepi, to są określone straty dla gospodarki, w tym również dla miejsc pracy - powiedział Piotr Müller. Polityk dodał, że premier Mateusz Morawiecki także zaszczepi się na COVID-19 i być może zrobi to przed kamerami. Wyraził jednak obawę, że taka akcja może być krytykowana, jeśli premier zaszczepi się "poza kolejnością".

Rzecznik rządu był też pytany o kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy. Polityk przyznał, że ministrowie nie skupiają się na sondażach, ponieważ muszą zająć się reformami. - Najważniejszy sondaż jest raz na cztery lata. Następny za trzy lata, bo wtedy są wybory parlamentarne. Mam nadzieję, że wtedy wszyscy członkowie rządu będą mieli dobre oceny - przyznał Piotr Müller.

Gowin o kryzysie w koalicji: Przedterminowe wybory odsunęłyby nas od władzy