Pogoda na dziś - poniedziałek 14 grudnia. Kolejny pochmurny dzień. W większości kraju nie będzie jednak padać

Zobacz wideo Prof. Malinowski: Cały czas możemy uniknąć najgorszego

W poniedziałek najniższa temperatura przewidywana jest we wschodnich i południowych województwach. Najwięcej, bo do 7 stopni, pokażą termometry we Wrocławiu.

REKLAMA

Temperatura. Dziś maksymalnie od 2 do 7 stopni

Najniższa temperatura w poniedziałek, 2 stopnie, prognozowana jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców Warszawy, Kielc i Gdańska. 4 stopnie pokażą termometry w województwach śląskim, opolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. W Poznaniu i Zielonej Górze będzie 5 stopni. Najcieplejszy dzień zapowiadany jest w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim. Tam będzie kolejno 6 i 7 stopni.

Pogoda na dziś - poniedziałek 14 grudnia. gazeta.pl

Opady. Rano dużo chmur, jednak nie będzie padać

W pierwszej części dnia prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Po południu większe rozpogodzenia przewidywane są w południowo-zachodniej, południowej i centralnej Polsce. Deszcz pojawi się wieczorem jedynie w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i w północno-zachodniej części Wielkopolski. Wiatr będzie słaby, w porywach do zaledwie 25 kilometrów na godzinę.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.