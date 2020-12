Rocznica stanu wojennego pod znakiem protestów obok domu Kaczyńskiego. "13 grudnia spałeś do południa"

Zobacz wideo Policja tłumaczy się z użycia gazu wobec posłanki. Śmiszek: To jest kpina

W niedzielę mija 39 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Ogłoszony przez komunistyczne władze trwał 586 dni, do 22 lipca 1983 roku. Poza upamiętnieniem ofiar Stanu Wojennego, w nawiązaniu do rocznicy odbywają się liczne protesty. Niektóre z nich - w okolicy domu Jarosława Kaczyńskiego.

Już w sobotę, w przededniu rocznicy, protest - performance zorganizowała tam grupa o nazwie "Lotna Brygada Opozycji". Kilka osób w przebraniach milicjantów z czasów PRL, z koksownikiem i transparentem podeszło przed dom prezesa PiS na Żoliborzu. Próbowali rozwiesić na płocie transparent z napisem "13 grudnia spałeś do południa". Protestujący zostali spisani przez policję.

W nocy z soboty na niedzielę protestowali rolnicy z Agorunii. Na jezdni wysypali warzywa i martwe świnie. "Nie będzie nam Kaczyński rolnictwa niszczył" - napisali i pytali, czy wicepremier "Nie widzi dramatu rolników, nie widzi, że wyrzucają swoje produkt, nie widzi, co robi z rolników handel oparty na korporacjach?"

Na 13 grudnia w Warszawie protest zapowiada także Strajk Kobiet. Ma się on zacząć w centrum miasta. Nie wiadomo, czy protestujący pójdą przed dom prezesa PiS, ale robili to już w czasie wcześniejszych demonstracji. Wiadomo za to, że wieczorem w oknie budynku w okolicy domu Kaczyńskiego odbędzie się koncert.

Upamiętnienie ofiar stanu wojennego

W związku z 39 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej przygotował akcję społeczną pod hasłem "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności". By wziąć w niej udział, należy o 19:30 zapalić świeczkę i ustawić ją w oknie.

W tym czasie, według różnych źródeł, straciło życie od kilkudziesięciu do ponad stu osób. Zgodnie z danymi Instytutu Pamięci Narodowej, internowanych zostało ponad 10 tysięcy opozycjonistów. Tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach, popieranie "Solidarności" czy przynależność do związku. Większość przywódców, działaczy związkowych i członków opozycji zostało internowanych, a później znalazło się w więzieniach.