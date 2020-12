Roman Giertych pozywa Beatę Mazurek w imieniu Donalda Tuska. Chodzi o "naruszenie dóbr osobistych"

W czwartek liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart spotkała się w Brukseli z Donaldem Tuskiem. Po spotkaniu opublikowała zdjęcie, na którym oboje pozują w maseczkach z czerwoną błyskawicą - symbolem protestów, które rozpoczęły się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Do symbolu odnosili się wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości - m.in. Jarosław Kaczyński, który nazwał go "błyskawicą esesmańską" i Ryszard Terlecki, który stwierdził, że łudząco przypomina "symbole Hitlerjugend i SS".

REKLAMA

Bruksela. Lempart pokazała zdjęcie z Tuskiem. "Nic nie będzie tak, jak było"

Donald Tusk, zapytany na antenie TVN24 o spotkanie z Martą Lempart, ironicznie powiedział, że maseczka z błyskawicą "jest oczywiście po dziadku z Wehrmachtu". Nawiązał w ten sposób do wypowiedzi Jacka Kurskiego z 2005 roku, który jako poseł stwierdził wówczas, że dziadek polityka na ochotnika miał wstąpić do Wehrmachtu. Józef Tusk rzeczywiście tam służył, ale z informacji rodziny wynika, że został do wcielony siłą, a po kilku miesiącach zdezerterował lub trafił do niewoli brytyjskiej. O sprawie pisaliśmy wtedy na Gazeta.pl. "Do dziennikarzy trafiły dokumenty z archiwów Wehrmachtu. Wskazują, że dziadek Donalda Tuska został wcielony 2 sierpnia 1944 roku do 328 Stammkompania Grenadier Erzatz und Ausbildungsbatallion (zapasowego batalionu szkoleniowym grenadierów). Został skreślony z ewidencji 12 października 1944 roku. (...) Równocześnie w niemieckim archiwum znalazł się drugi dokument pochodzący z Armii Brytyjskiej. Powojenne władze niemieckie usiłowali ustalić, co się stało z ich żołnierzem, który zniknął z ewidencji Wehrmachtu. Brytyjczycy poinformowali, że 24 listopada 1944 roku Józef Tusk wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych". Więcej w artykule poniżej:

Polityczna gra biografią dziadka Tuska

Giertych pozywa Mazurek

Do słów byłego premiera odniosła się na Twitterze Beata Mazurek.

Donald Tusk znany jest z tego, że pielęgnuje rodzinne tradycje. Pewnie takich faszystowskich pamiątek posiada więcej. Szkoda, że pochwalił się tylko maseczką. Nie traćmy jednak nadziei, może następnym razem powita Lempart w mundurze dziadka z Wermachtu [pisownia poprawna Wehrmacht - przyp. red.]?

- napisała europosłanka.

Kilka godzin później Roman Giertych poinformował w serwisie społecznościowym, że w imieniu Donalda Tuska pozywa Beatę Mazurek o naruszenie dóbr osobistych. "Będziemy się domagać przeprosin oraz wpłaty na WOŚP" - napisał na Twitterze.