Śląskie. Niebezpieczny wypadek podczas kuligu. 16-latka przygniótł ciągnik, który sam prowadził

W czwartek wieczorem w miejscowości Ryczów-Kolonia w województwie śląskim doszło do wypadku z udziałem nastolatków uczestniczących w kuligu. 16-latek kierował ciągnikiem, do którego doczepiono sanki.

Śląskie. Poważny wypadek podczas kuligu

Pojazd, do którego doczepionych było troje sanek, przewrócił się i przygniótł nastoletniego kierowcę. Ciągnik był samodzielnie zbudowaną maszyną, która nie została dopuszczona do ruchu. Podczas wypadku na błotniku pojazdu siedział jeszcze 17-latek.

Według ustaleń policji prawdopodobnie do wypadku doszło przez niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Kierowca został przewieziony do szpitala.

Policjanci apelują o bezpieczeństwo podczas kuligów

Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas kuligów. Takie aktywności mogą odbywać tylko pod nadzorem osób dorosłych, a sanek nie można doczepiać do samochodu. Poważnym zagrożeniem mogą być także stare sanki z połamanymi szczebelkami i odstającymi gwoździami. Przed wyjazdem na kulig powinniśmy zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo.

