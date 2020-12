Akcja TVN "Pomagajmy sobie". Celem ciepłe posiłki dla potrzebujących i pomoc restauracjom

W sobotę 12 grudnia telewizja TVN w ramach akcji "TVN. Pomagajmy sobie" bezpośrednio po głównym wydaniu "Faktów" (po godzinie 19:20) wyemituje charytatywny blok reklamowy - wpływy z jego emisji, które zostaną obliczone na podstawie wyników oglądalności, będą w całości przekazane na pomoc dla potrzebujących. Chodzi o osoby, które potrzebują wsparcia w postaci ciepłego posiłku a także o pomoc branży restauracyjnej, która mierzy się z trudnościami w związku z drugą falą pandemii.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsza pomoc - udar. Jak rozpoznać i postępować w razie wystąpienia objawów, radzi ratownik medyczny Adrian Zadorecki

Akcja TVN Pomagajmy sobie. Środki z emisji reklam trafią do potrzebujących

W ramach akcji w dniach od 14 do 24 grudnia posiłki będą dostarczane do organizacji charytatywnych wskazanych przez lokalne Banki Żywności w całej Polsce. Ugotują je restauratorzy, którzy zgłosili się do udziału w akcji. Dostawa 24 grudnia obejmie również potrawy świąteczne na dni 25 i 26 grudnia.

#TVNpomagajmysobie to platforma ułatwiająca niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Doskonale sprawdziła się wiosną, gdy podczas pierwszej fali pandemii razem wspieraliśmy m.in. medyków, przedsiębiorców czy uczniów. Jesienią, w związku z drugą falą zachorowań, GOTUJEMY SIĘ NA PODWÓJNĄ POMOC

Łączymy walczące o przetrwanie restauracje w całej Polsce z najuboższymi potrzebującymi wsparcia w formie ciepłego posiłku

- podaje TVN.

Im więcej osób zasiądzie w tym czasie przed ekranami telewizorów, tym więcej ciepłych posiłków trafi do potrzebujących

- dodaje stacja.