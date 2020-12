Koszalin. Ojczym torturował dzieci, został skazany na dożywocie. To pierwszy taki wyrok w Polsce

Jak donosi portal Onet, w Koszalinie zapadł pierwszy w historii wyrok sądu skazujący na dożywocie osobę, która nie popełniła morderstwa. Chodzi o sprawę Marka K., który stosował przemoc wobec dzieci swojej partnerki. Mężczyzna przez co najmniej trzy miesiące znęcał się nad kilkuletnimi chłopcami. Prawie zabił dziecko, a wcześniej bił i gwałcił chłopców. Kiedy dochodziło do przemocy, dzieci miały 7 i 9 lat, a rodzina była pod opieką kuratora i psychologa.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowacka: gwałt na dziecku zawsze pozostaje gwałtem na dziecku

Uwaga: poniżej znajdują się opisy tortur, jakie Marek K. stosował wobec synów partnerki

Przemoc wobec dzieci partnerki. Tragedia za zamkniętymi drzwiami

Śledczy udowodnili, że mężczyzna zmuszał dzieci do jedzenia surowego mięsa, klęczenia z rękoma w górze w ramach kary czy leżenia w wannie z lodowatą wodą. Chłopcy byli wielokrotnie gwałceni i bici. Marek K. miał wpychać dzieciom dłonie do ust podczas jedzenia i wymuszać wymioty. Katarzyna W., matka chłopców nie reagowała na zachowanie partnera wobec dzieci.

Żołnierz zgwałcił 13-miesięczną dziewczynkę. "Uczynił to pod wpływem impulsu"

W 2016 roku Marek K. próbował zabić jednego z braci, bił go i rzucał dzieckiem o meble. Dziecko trafiło do szpitala w krytycznym stanie. Matka ośmioletniego dziecka zgłosiła się wtedy na policję i początkowo twierdziła, że chłopca pobili koledzy. Policjanci ustalili, że mają do czynienia z przemocą domową i wszczęto śledztwo.

Dożywocie za przemoc wobec chłopców

Rozprawa odbywała się w Koszalinie za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze mogli wysłuchać tylko ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie wyroku nie zostało podane do publicznej wiadomości ze względu na dobro pokrzywdzonych.

Matka dzieci i jej konkubent przyznali się do winy. Pierwotnie Marek K. został skazany na 25 lat więzienia, ale prokurator apelował o wyższy wymiar kary. Katarzyna W. została skazana na 15 lat więzienia.

Opublikowano raport fundacji "Nie lękajcie się" o księżach-pedofilach

Marek K. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 35 latach, ale sąd zastosował środek zapobiegawczy - skierowanie do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego. Oznacza to, że w razie warunkowego zwolnienia K. trafi do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, czyli tzw. ośrodka dla bestii. Wyrok nie jest prawomocny.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. http://www.niebieskalinia.pl/

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.