Wrocław. Zostawił Mustanga na ruchliwej drodze i wrócił autostopem do domu

Historia przydarzyła się na ruchliwej drodze ekspresowej S-8 w okolicach Wrocławia (woj. dolnośląskie). Funkcjonariusze z wrocławskiego Wydziału Ruchu Drogowego zostali wezwani na 31. kilometr popularnej drogi, gdzie zgodnie z telefonicznymi zgłoszeniami kierowców miał się znajdować opuszczony samochód.

Wrocław. Opuszczony Mustang na drodze ekspresowej. "Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie"

Policjanci znaleźli się na miejscu w ciągu kilku minut. Zastali tam osobowego Forda Mustanga, przed którym nie znajdował się obowiązkowy w takich sytuacjach trójkąt ostrzegawczy. W samochodzie nie zostawiono również włączonych świateł awaryjnych. W ocenie policji kierowca wykazał się "skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem".

"Co gorsza, auto faktycznie stało na lewym pasie jezdni. Kierująca nim osoba, zamiast zjechać na pas awaryjny, który jest stworzony do tego typu sytuacji, zostawiła go na lewym pasie, którym zwykle poruszają się szybko jadące pojazdy" - poinformował sierż. szt. Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wrocław. Kierowcy skończyło się paliwo, więc złapał stopa do domu

Funkcjonariusze wezwali na miejsce służby drogowe oraz rozpoczęli ustalenie tożsamości właściciela pojazdu. Na odpowiedź nie musieli jednak długo czekać. Na miejscu pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy stwierdzili, że zostali wysłani po odbiór pojazdu przez swojego pracodawcę.

"Mundurowi uzyskali informacje, że mężczyźnie siedzącemu za kierownicą Forda skończyło się paliwo i zostawił pojazd na drodze ekspresowej, a sam wrócił do domu na stopa. Funkcjonariusze ustalili także dane kierowcy, który odpowie teraz za popełniony przez siebie czyn" - przekazał Marcjan. Policjanci sporządzili dokumentację ze zdarzenia, która będzie stanowić podstawę wniosku do sądu o ukaranie kierowcy.