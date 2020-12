Księża stanęli po stronie skrzywdzonych przez Kościół. "Zrobiliśmy to, czego odwagi zrobić nie mają polscy biskupi"

Dominikanie o. Paweł Gużyński i o. Tomasz Biłka udostępnili na portalach społecznościowych film "Tylko powiedz to każdemu", w którym opowiadają się po stronie osób, które doświadczyły krzywdy w Kościele. Duchowni zachęcają teraz do podobnej deklaracji innych księży i osoby świeckie.

REKLAMA

Ojciec Paweł Gużyński: To nasze publiczne zobowiązanie, że będziemy słowem i czynem walczyć o sprawiedliwość dla skrzywdzonych

Ojciec Paweł Gużyński przyznaje, że pomysł pojawił się jako reakcja na słowa Tadeusza Rydzyka, który mówiąc o pedofilii w Kościele, nie poświęcił ani słowa ofiarom przestępstw seksualnych. Dodatkowo dyrektor Radia Maryja usprawiedliwiał duchownych, którzy dopuścili się wykorzystywania dzieci. Dominikanin w rozmowie z Gazeta.pl dodaje:

W gronie sygnatariuszy listu zwykłych sióstr i księży postanowiliśmy nagrać, krótki clip, w którym wracamy do prostoty i oczywistości przesłania Ewangelii. Zdecydowaliśmy się w ten sposób publicznie stanąć po stronie osób skrzywdzonych przez ludzi Kościoła. Zrobiliśmy to, czego odwagi zrobić nie mają polscy biskupi i wielu duchownych. To publiczne zobowiązanie, że będziemy słowem i czynem walczyć o sprawiedliwość dla skrzywdzonych i im pomagać przede wszystkim wówczas kiedy to będzie zmaganie się ze strukturami własnego Kościoła.

"Trzeba okazać szacunek osobom skrzywdzonym przez Kościół oraz wesprzeć abp Wojciecha Polaka i pokazać, że Kościół ma inną twarz niż tylko ta o. Rydzyka. Szczególnie apeluję do księży! Przestańcie się bać o własne tyłki! Jeśli wzywacie z ambon do wierności Ewangelii, to się nie ociągajcie i dajcie dobry przykład. Jeśli chcemy wzywać do heroizmu wiary, to droga prowadzi przez porzucenie konformizmu i oportunistycznych wygibasów" - napisał w mediach społecznościowych o. Paweł Gużyński.

O. Gużyński o Rydzyku: Bliżej mu do cech psychopatów niż do ewangelii

O. Tomasz Biłka: Twarz Kościoła coraz bardziej jawi mi się jako twarz Antychrysta

"Milczenie reszty hierarchów, brak sprzeciwu księży, klerykalizm świeckich (jeszcze gorszy od klerykalizmu kleru), diabelskie odwrócenie pojęć (zło nazywane dobrem, dobro złem) sprawia, że twarz Kościoła coraz bardziej jawi mi się jako twarz Antychrysta" - napisał z kolei o. Tomasz Biłka na Facebooku. Dominikanin dodał, że na razie tylko bp Wojciech Polak, bp Grzegorz Ryś i bp Damian Muskus wystąpili przeciwko słowom redemptorysty. "Przekroczyliśmy ostateczny punkt, poza którym dalsze milczenie jest oczywistym złem" - napisał dalej duchowny.

Bp Dec stanął w obronie o. Rydzyka. Mówił o "nieprzychylnych mediach"

Aby dołączyć do akcji należy nagrać krótki klip i zacytować Ewangelię wg. świętego Mateusza: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Duchowni dodają też zdanie: "Jestem po stronie skrzywdzonych przez Kościół". Tytuł "Tylko powiedz to każdemu" nawiązuje do jednego z reportaży braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawiono problem pedofilii w Kościele.

W nagraniu udostępnionym przez dominikanów wystąpili także: Maciej Biskup OP, ks. Adam Bobek, s. Izabela Fink, Wojciech Jędrzejewski OP, ks. Dariusz Kaczor, Krzysztof Kocjan OP, ks. Krzysztof Konwerski, ks. Maciej K. Kubiak, ks. Arkadiusz Lechowski, ks. Wojciech Mittelstaed, ks. Krzysztof Niedałtowski, s. Magdalena Obarska, ks. Łukasz Olszewski, Vitaliy Osmolovskyy SJ, ks. Andrzej Piotr Perzyński, s. Maria Pilar Casado Tarin, o. Łukasz Pinio, ks. Bartosz Rajewski, s. Barbara Radzimińska, ks Aleksander Seniuk, o. Przemysław Skąpski, ks. Kazimierz Sowa, ks. Andrzej Stefański, ks. Andrzej Szostek, ks. Marek Wirkus, ks. Adam Wróblewski.