Niedziele handlowe 2020. Czy 13 grudnia zrobimy zakupy we wszystkich sklepach?

Niedziele handlowe 2020: czy 13 grudnia to niedziela handlowa?

Kalendarz niedziel handlowych w 2020 r. przewiduje jedynie siedem dni, podczas których placówki handlowe mogą być czynne bez żadnych ograniczeń. 13 grudnia jest jedną z nich - wszystkie placówki handlowe będą mogły być otwarte. Następna i ostatnia już niedziela handlowa w 2020 r. będzie 20 grudnia. Wyznaczenie trzech wolnych od zakazu niedziel przed Bożym Narodzeniem nie jest związane z zawieszeniem obowiązywania coraz bardziej krytykowanej ustawy, ale ma praktyczne znaczenie. Chodzi o to, żeby klienci mogli robić zakupy w sklepach bez narażania się na zwiększone ryzyko zakażenia koronawirusem, czemu sprzyja tłok. Należy też pamiętać o tym, że w sklepach obowiązują ograniczenia liczby obsługiwanych klientów. Najważniejsze obostrzenia dotyczą:

obecności maksymalnie 1 osoby na 15 m² powierzchni

godzin dla seniorów powyżej 60. roku życia pomiędzy 10 a 12 od poniedziałku do piątku

Niedziela handlowa - coraz większa krytyka zakazu handlu

Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy pozwalającej na wprowadzenie niedzieli handlowej 6 grudnia spotkało się z protestami między innymi ''NSZZ'' Solidarność. Krytyka rozwiązania nie znalazła jednak dużego odzewu społecznego. Badania pokazują, że większość Polaków życzy sobie wprowadzenia pełnej wolności handlu w niedziele i święta. Podobnego zdania są niektóre stowarzyszenia przedsiębiorców - postuluje się, że dodatkowe dni pracy mogłyby pomóc w przezwyciężeniu trudności przeżywanych przez wiele firm. Obecnie przewiduje się, że w 2021 r. również będzie wyznaczone tylko siedem niedziel handlowych w podobnych terminach, jak obecnie.

Zakupy podczas pandemii

Również w niedziele handlowe należy się ściśle stosować do zasad, które w czasie trwania pandemii zmniejszają szansę na zakażenie. Bezwzględnie trzeba więc zasłaniać usta i nos, co stosuje się do wszystkich miejsc publicznych. Należy też dezynfekować ręce i w miarę możliwości używać podczas zakupów jednorazowych rękawiczek. Obowiązuje też zachowanie dystansu wobec innych osób, które powinny znajdować się nie bliżej, niż dwa metry od nas.