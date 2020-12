Zabójcy ze Stryszowa koło Wadowic zatrzymani. Ukrywali się w Holandii

Według ustaleń reporterów RMF FM, policji udało zatrzymać się dwóch mężczyzn, którzy w ostatni weekend zamordowali dwie osoby w domu w Stryszowie koło Wadowic w województwie małopolskim. Już kilkanaście godzin po zabójstwie mężczyznom udało się dotrzeć do Holandii, gdzie się ukrywali.

Podejrzanych zatrzymali holenderscy funkcjonariusze, którzy współpracowali z policjantami i prokuratorami z Małopolski. To od naszych śledczych dostali konkretne informacje na temat mężczyzn.

Dwie osoby zginęły w pożarze domu w Stryszowie. Wcześniej ofiary zostały brutalnie pobite

5 grudnia w jednym z domów w Stryszowie doszło do pożaru, w którym zginęli Henryk G. i jego szwagierka Małgorzata G. Ranny został także młody mężczyzna, który był synem kobiety. Wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że ofiary zostały wcześniej brutalnie pobite, a budynek, w którym przebywały, został podpalony.

Stryszów. Ofiary pożaru miały zostać wcześniej pobite i związane

Bezpośrednią przyczyną śmierci ofiar było podtrucie tlenkiem węgla. Śledczy starają się ustalić, co było powodem zabójstwa. Nieoficjalnie mordercy mogli być pod wpływem środków odurzających. 32-latek i jego kolega, mieli wcześniej znać swoje ofiary.

Jak podaje "Gazeta Krakowska" najpierw miało dojść do kłótni, a potem bójki, w wyniku której zginął Henryk G. Później w domu zjawiła się szwagierka mężczyzny i jej syn, którzy zostali związani i pobici. Następnie sprawcy mieli podpalić dom, by ukryć ślady zbrodni. Z płonącego budynku udało się uciec synowi ofiary, który z poparzeniami trafił do szpitala.