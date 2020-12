Sopot. Sąd wydał wyrok w sprawie "homofobusa". Na kierowcę nałożono grzywnę

Zobacz wideo PiS kontra LGBT. Wypowiedzi polityków krzywdzą mniejszości

Homofobiczne ciężarówki pojawiały się na trójmiejskich ulicach już w 2019 roku. Widniejące na nich napisy mówiły o tym, że homoseksualizm jest niebezpieczny i związany z pedofilią, co nie jest prawdą. Władze Sopotu postanowiły z nimi walczyć. We wrześniu 2020 roku jeden z takich pojazdów został zatrzymany, a sprawa została skierowana do sądu.

"Furgonetka, która emitowała obraźliwe treści, została zatrzymana przez służby, a sprawa zakłócenia ciszy przez kierującego w uzdrowisku Sopot skierowana do sądu!" - ogłosił na Facebooku prezydent Sopotu Jacek Karnowski, którego słowa cytuje trójmiejska "Gazeta Wyborcza".

Sąd w Sopocie ukarał kierowcę "homofobusa". 1000 zł grzywny

Z doniesień Onetu wynika, że Sąd Rejonowy w Sopocie wydał w tej sprawie wyrok. Kierowca furgonetki został ukarany grzywną w wysokości 1000 zł, bo złamał "zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych".

- Sopocki wyrok potwierdza tezę, że polskie prawo daje możliwość ograniczania działalności Fundacji Pro Prawo do Życia, w jej akcji z pogromobusem. Nie ma w kodeksie karnym przestępstwa z nienawiści motywowanego homo czy transfobią. Nie jest jednak tak, że w przestrzeni publicznej wolno w związku z tym naruszać czyjekolwiek prawo do godności i wolności osobistej - powiedział Onetowi prezes Stowarzyszenia Tolerado Jacek Jasionek.

Aktywista stwierdził, że dzięki działaniom władz miasta, które nie zgadzają się na obecność "pogromobusa", osoby LGBT mogą czuć się trochę bezpieczniej na ulicach swoich miast.

